La Justicia da vía libre a la eutanasia de un hombre tras renunciar su padre al litigio

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Barcelona, 19 oct (EFE).- El juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona ha archivado la causa que impedía la eutanasia de Francesc Augé, después de que su padre renunciara formalmente a seguir litigando en los tribunales contra la muerte asistida de su hijo, avalada por la Generalitat hace más de 2 años.

Según ha avanzado la SER y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el magistrado ha archivado la causa, por lo que da vía libre a la eutanasia de Augé, aunque abre un plazo de cinco días para que las partes puedan presentar un recurso, algo poco probable.

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La Generalitat autorizó en agosto de 2024 la muerte digna de Augé, que en la actualidad tiene 56 años, al estar aquejado de importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos. Sin embargo, su padre paralizó la eutanasia con un recurso en el que se oponía a la muerte asistida de su hijo.

A mediados del pasado mes de septiembre, Francesc Augé intentó suicidarse, por lo que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario. EFE