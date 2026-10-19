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El IBEX salva los 19.000 puntos pese a caer un 1,49 % lastrado por la deuda de Francia

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Madrid, 19 oct (EFE).- La Bolsa ha caído este lunes un 1,49 %, aunque mantiene por la mínima la cota de los 19.000 puntos, en una jornada marcada por la crisis fiscal en Francia tras los disturbios del fin de semana y por la inestabilidad política que dificulta la tramitación de sus presupuestos.

Al cierre de las negociaciones, el principal índice nacional, el IBEX 35, ha restado 287 puntos, ese 1,49 %, hasta situarse en 19.039,3 enteros. En el acumulado del año las ganancias del parqué nacional se reducen al 10 %.

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Solo tres valores del selectivo han logrado cerrar en positivo: Cellnex (0,39 %), ACS (0,33 %) y Enagás (0,18 %). Por el contrario, Solaria (-4,05 %), Indra (-3,96 %) y Banco Sabadell (-2,38 %) han encabezado los descensos.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba en terreno positivo al cierre del mercado europeo, rebotando tras los recortes del pasado viernes gracias al respiro del sector tecnológico y al ligero alivio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio: el Nasdaq avanzaba un 1,7 %; el S&P 500, un 0,7 %; y el Dow Jones, un 0,22 %. EFE

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