El Burgos renueva hasta 2031 al centrocampista David González

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Burgos, 19 oct (EFE).- El Burgos anunció este lunes la ampliación de contrato del centrocampista David González hasta el 30 de junio de 2031, después de alcanzar un acuerdo para prolongar su vinculación por cuatro temporadas más, además de la actual.

El futbolista, de 24 años, continuará así ligado al equipo de su ciudad, al que regresó en el verano de 2024 tras su paso por las categorías inferiores del Real Madrid.

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Con esta renovación, el club blanquinegro apuesta por la continuidad de uno de los jugadores que más protagonismo ha adquirido en la plantilla al haber participado en 86 partidos oficiales con 19 goles y 9 asistencias, unos registros que reflejan su aportación ofensiva al conjunto burgalés.

Formado durante siete temporadas en la cantera blanquinegra, el centrocampista pasó posteriormente por el Numancia antes de incorporarse a la base del Real Madrid y su regreso a El Plantío supuso la vuelta de uno de los talentos locales formados en el club.

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EFE

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