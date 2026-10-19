Demirovic: "Conocemos la fortaleza defensiva del Atleético, pero intentaremos superarla"

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Berlín, 19 oct (EFE).- El delantero bosnio Ermedi Demirovic dijo este lunes que él y su equipo, el Stuttgart, conocen "la fortaleza defensiva del Atlético de Madrid", pero señaló que intentarán superarla.

"No conozco exactamente las estadísticas, pero sé que el Atleti es un equipo que defiende muy bien. En ese aspecto es uno de los mejores, si no el mejor equipo de Europa. Pero tenemos que superar eso y lo haremos todo para ello", aseguró.

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Demirovic llega al duelo contra el Atlético tras haber marcado cuatro goles en las dos primera jornadas de la Liga de Campeones, tres de ellos ante el Viking Stavanger, lo que lo convierte en goleador histórico del Stuttgar en esta competición.

"He vuelto a ver varias veces el triplete porque es algo que me motiva y me da impulsos. Es agradable saber que se ha logrado un récord, pero no hay tiempo para pensar en ello. Hemos jugado sólo dos de por lo menos seis partidos, me quedan al menos cuatro para aumentar el registro", dijo. EFE

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