Xàbia (Alicante) supera los 100 litros de lluvia acumulados en las últimas 12 horas

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València, 18 oct (EFE).- El municipio alicantino de Xàbia ha acumulado 103,6 litros por metro cuadrado de lluvia en las últimas 12 horas, según el registro de la Asociación Valenciana de Meteorólogos (Avamet).

En Gata de Gorgos, también en Alicante, se han acumulado 81 litros, 72,6 en Torrent (Valencia), 72,4 en Denia (Alicante), 69 en Catarroja (Valencia) y 62 en la capital valenciana, concretamente en la zona de El Saler.

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Además del dato de Catarroja, también son significativos los acumulados de Albal con 57,6 litros, Massanassa con 57,4 y Aldaia con 56,6, por estar estas localidades entre las más afectadas por las riadas de octubre de 2024.

En las últimas 4 horas las precipitaciones más importantes se han producido al sur de la Comunitat, en los municipios de Pilar de la Horadada y Orihuela, con 44 y 40 litros, respectivamente. EFE

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