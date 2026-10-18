Un incendio daña el monumento pesquero de Melilla, refugio de menores migrantes

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Melilla, 18 oct (EFE).- Un incendio esta madrugada ha provocado importantes daños en el monumento dedicado a los pescadores en Melilla, lugar donde en las últimas semanas se refugian menores migrantes que duermen en las calles de la ciudad autónoma.

Fuentes policiales han informado a EFE de que el fuego se originó a las 6.10 horas de este domingo por causas que se están investigando, sin que se hayan registrado heridos ni detenidos.

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La Policía Local investiga las causas del incendio, que se originó en el interior de la barca monumental ubicada en la Plaza de los Pescadores, junto al recinto amurallado de Melilla la Vieja y el puerto comercial de la ciudad.

Las mismas fuentes han señalado que el incendio tuvo lugar en el interior de la barca monumental y dio lugar a una considerable columna de fuego que ya ha sido extinguido, aunque varios retenes de Bomberos siguen trabajando en la zona casi tres horas después para enfriarla y evaluar los daños, importantes a simple vista tanto en el casco como en la cabina de la embarcación.

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También se ha desplegado en la zona la Policía Local, que investiga ya las causas del incendio con el visionado de las cámaras de videovigilancia cercanas al recinto amurallado de cinco siglos de historia.

Este monumento es uno de los lugares donde desde hace semanas duermen y usan como refugio decenas de menores migrantes que se niegan a estar acogidos en el centro de protección por su alta ocupación, con más de 350 usuarios el cuádruple de su capacidad máxima, según la declaración de contingencia migratoria. EFE

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(Foto)