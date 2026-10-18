Sigue la búsqueda de la mujer arrastrada por una riera en Cabrera (Barcelona)

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Barcelona, 18 oct (EFE).- Efectivos de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y de otros cuerpos de emergencias han trabajado durante toda la madrugada en la búsqueda de la mujer arrastrada anoche por la riera en Cabrera de Mar (Barcelona).

Nueve dotaciones de los bomberos, además de efectivos de los Mossos d'Esquadra, Policía Local y Salvamento Marítimo continúan peinando la zona para localizar a la mujer, que desapareció en la riera sobre las 19:30 horas del sábado, han informado los Bomberos de la Generalitat.

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Los Mossos d'Esquadra participan en el dispositivo con diversas patrullas y con la unidad de drones, mientras Salvamento Marítimo lo hace en la costa.

Al parecer, la mujer intentaba cruzar la riera con su pareja y sus dos hijos cuando la fuerza del agua la arrastró, según ha explicado a los medios el alcalde de la localidad, Óscar Fernández.

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A lo largo de la jornada de ayer, Protección Civil envió tres alertas a los teléfonos móviles, una de ellas a las 13:20 horas a las comarcas del Maresme, La Selva y Vallès Oriental. EFE

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