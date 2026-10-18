La Generalitat Valenciana envía un nuevo Es-Alert a la población por riesgo de inundación

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València, 18 oct (EFE).- La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado un mensaje Es-Alert a los ciudadanos residentes en municipios del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante las lluvias persistentes, precipitaciones intensas y el riesgo de inundaciones en la zona.

La alerta de Protección Civil pide a los ciudadanos que eviten desplazamientos, no crucen zonas inundables, incluso con poca agua, y se alejen de ríos, barrancos, cauces, paseos marítimos y zonas de costa.

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En caso de incremento del nivel de agua, que busque lugares elevados o suba a plantas superiores, no baje a sótanos ni garajes ni use ascensores.

Asimismo, pide a la población que preste especial atención a las personas vulnerables. EFE