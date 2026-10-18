'La camarera del Embassy', una novela que advierte de que las libertades se pueden perder

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Madrid, 18 oct (EFE).- 'La camarera del Embassy', la última novela del escritor y periodista Fernando Moreno retrata la España de la posguerra y recuerda, en tiempos electorales, que las libertades conseguidas "se pueden perder en cualquier momento", como la ley del divorcio aprobada por la República y derogada por Franco.

En una entrevista con EFE, Moreno (Cáceres, 1955) afirma que la gustaría que la novela, publicada por la editorial Nimbo, sirviese "para que la gente joven que piensa que con Franco se vivía bien, se dé cuenta de que no era así" y que los derechos logrados no son permanentes: "Las libertades se ganan día a día".

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En la novela, el escritor y periodista, que desarrolló su vida profesional en la agencia EFE durante más de cuarenta años, se adentra en la "isla de lujo" que era el salón de té 'Embassy', en el centro de Madrid, y donde la embajada británica montó una red de espías para ayudar a salir de España a los refugiados que huían del terror nazi en Europa.

La protagonista de la novela es Celia, una joven peluquera cacereña que llega a Madrid a principios de los años cuarenta del pasado siglo buscando un futuro profesional, y que acaba como camarera del 'Embassy', un salón de té ubicado estratégicamente entre las embajadas de Alemania y Gran Bretaña y que fue punto de encuentro de militares, diplomáticos y espías de ambos mandos.

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Moreno explica que es una novela de ficción sobre un escenario real, aunque la idea parte de las ganas de contar la historia de su familia, que tenía un bar y una churrería en Cáceres, y de cómo la gente se buscaba la vida para sobrevivir.

Con este escenario, el escritor aprovecha para describir cómo los cupones de harina y aceite de la churrería permitían a su abuela, sus tías y su madre llevar una existencia más fluida, pero también abordar el hambre y la miseria que se vivía en Madrid en contraste con los privilegios y la abundancia de las casas aristocráticas donde la joven Celia trabajaba como interna.

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La novela profundiza en el día de la sociedad española y describe la sorpresa de Celia cuando ve una piara de cerdos en el Paseo de Recoletos de Madrid guiada por un porquero, y piensa que la vida en la capital, al final, no es tan diferente a la de su pueblo.

"Esa imagen es real y está documentada por una foto de la agencia EFE" explica el autor, que también desvela que es cierto el episodio en el que cuenta como en las navidades de 1941 las autoridades franquistas se llevaron de las calles a cientos de mendigos para no dar la imagen de miseria y hambruna.

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Los mendigos fueron encerrados en el antiguo Mercado Municipal de Ganados de Madrid (Matadero) donde muchos murieron de hambre, enfermedades y frío.

Para documentarse, Moreno reconoce que pasó mañanas enteras en la Biblioteca Nacional investigando sobre la posguerra y sobre el nido de espías en que se convirtió el salón de té.

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Para adentrarse en la historia del Embassy, que estuvo abierto desde 1931 hasta 2025, Moreno se documentó con los libros de la antropóloga y escritora Patricia Martínez de Vicente, hija del médico Lalo Martínez, que era el facultativo de la embajada británica y médico de la Cruz Roja, con la que pasó a prestar servicios en el campo de concentración de Miranda del Ebro (Burgos).

Cuenta el autor que el régimen franquista enviaba a este campo de concentración a los detenidos en España que huían de los alemanes, como el caso de pilotos británicos derribados en suelo alemán.

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El médico Martínez, en colaboración con la embajada británica, ideó una estratagema para diagnositicar tifus a los detenidos y trasladarlos desde Miranda de Ebro a un hospital de Madrid con el argumento de que así evitarían la contaminación al resto de presos.

Una vez en Madrid, Martínez certificaba la muerte del individuo, a quien se le facilitaba un pasaporte y la red montada en el Embassy le ayudaba a llegar a Lisboa, bien por Ourense, Badajoz o Salamanca.

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El autor, que con esta suma ya cuatro novelas, explica que en sus obras las protagonistas suelen ser mujeres.

Dice Moreno que esto se debe a que considera que las mujeres tienen más matices "para lo bueno y para lo malo, mientras que los hombres somos más básicos".

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Añade que las mujeres dan más juego en la ficción, "tienen más vericuetos, los hombres somos como una línea recta, unidireccionales".

Con esta cuarta novela, Moreno se adentra por primera vez en la historia aunque su autor no la considera memoria histórica porque no es una reivindicación, es una foto de la España de entonces.

Antes de esta novela, Moreno es autor de la trilogía 'El Blues de las Sirenas', formada por 'Julia', 'La deuda' y 'Tiempo de Matanza', todas ellas publicas por Nimbo. EFE

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