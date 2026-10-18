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Jorge Blanco: "Tenía entre ceja y ceja el récord de los 10K de León"

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León, 18 oct (EFE).- El ganador de los XV 10K Hyundai León Cuna del Parlamentarismo, Jorge Blanco, reconoció a EFE a la conclusión de la carrera que tenía "entre ceja y ceja" lograr el mejor registro en la prueba, que ostentaba él mismo desde 2022 y que rebajó en 26 segundos, con el tiempo de 29:20.

"Con el estado de forma en el que llegaba a correr una prueba que siempre me hace mucha ilusión, como es siempre que lo hago en mi tierra, tenía claro que debía buscar el récord", ha afirmado el excampeón de España de maratón, que formó parte del equipo nacional en los últimos europeos disputados en Birmingham (Reino Unido) y conquistó la cuarta plaza en la general por selecciones.

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Blanco fue avanzando de manera progresiva a lo largo del exigente recorrido para conquistar, solo unos meses después, su segundo éxito en León, tras la victoria en el Medio Maratón, donde además logró el título autonómico en esta distancia, y ha mostrado su buen estado de forma después de tres semanas de concentración en altura en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada (Granada).

"En los primeros kilómetros la competencia con Daniel -Alonso- me hizo exigirme más y estar más concentrado, pero a partir de que logré escaparme, empecé a despejar algunas dudas ya que no había vuelto a competir con exigencia desde el europeo", ha apuntado el corredor de Assics.EFE

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fps/pcr/og

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