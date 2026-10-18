Jorge Blanco hace historia en los 10k de León y Miren Martín estrena palmarés

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León, 18 oct (EFE).- El excampeón de España de maratón Jorge Blanco ha hecho historia este domingo en la decimoquinta edición de los 10K Hyundai León Cuna del Parlamentarismo, con cerca de 2.000 corredores inscritos, tras batir el mejor registro en la prueba, que tenía él mismo desde 2022, y sumar su cuarta victoria, reeditando la lograda el pasado año.

En categoría femenina, se ha impuesto la atleta del Club Sprint de León, Miren Martín, que ha logrado su primer triunfo en la carrera, mostrando ambos atletas una superioridad sobre el resto de corredores.

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Blanco, que llegaba a su tierra tras una concentración en altura en Sierra Nevada, ha mostrado su gran momento de forma en la primera carrera tras su participación el pasado mes de agosto en el europeo de maratón en Birmingham donde colaboró para el cuarto puesto logrado por la selección española.

Con su tiempo de 29:20 ha pulverizado el registro que él mismo ostentaba de 29:46 e incluso se ha permitido el lujo de entrar en la recta de meta en la avenida de los Cubos -nuevo emplazamiento para la llegada- saludando a los aficionados.

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Ha superado en más de un minuto a su inmediato perseguidor, Daniel Alonso (30:50), con el que estuvo encabezando la prueba en el inicio; el podio lo ha completado el leonés Jonás Redondo, que ha concluido con 31:42.

En féminas, la corredora irundarra afincada en León Miren Martín Aramburu ha logrado una incontestable victoria con un tiempo de 36:34.

En los últimos metros se han jugado la segunda plaza las leonesas Loreto Pacho (38:43), que finalmente se impuso por tan solo un segundo a Verónica Robla, y se ha quedado fuera del podio una de las favoritas, Andrea Jaén.

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Los 10K Hyundai León Cuna del Parlamentarismo ha reunido a cerca de 5.000 corredores entre las diferentes categorías disputadas con triunfos en la Peque León de dos kilómetros para Gael González y Alicia Valtuille; mientras que en la carreta popular, de la misma distancia, los ganadores han sido Delvis Mate y Marina Rábano.EFE

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(foto)