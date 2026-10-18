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Feijóo vuelve este domingo a Barcelona, plaza clave para llegar a Moncloa

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, vuelve este domingo a Barcelona para protagonizar un gran acto de precampaña para las generales junto al PP catalán que dirige Alejandro Fernández.

En 'Génova' son conscientes de que Cataluña es una plaza clave para llegar al Palacio de la Moncloa por el elevado número de diputados que reparte (48 de 350 escaños). Por eso Feijóo y sus vicesecretarios han aumentado su presencia en esta comunidad para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este sábado también ha participado en un acto en Lleida la vicesecretaria de Regeneración, Cuca Gamarra.

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El presidente del PP ya viajó a Cataluña el pasado 20 de septiembre, para participar en la 'Fiesta de las Migas' en Badalona (Barcelona), junto a su alcalde, Xavier García-Albiol, y cargos del PP catalán.

TRES VISITAS EN UN MES

Feijóo regresó 10 días después a Barcelona para reunirse con la patronal de Terrassa (CECOT) y seguir desgranando las reformas económicas que pondrá en marcha si llega al Palacio de la Moncloa para recuperar poder adquisitivo y modernizar la economía.

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Los 'populares' quieren frenar el ascenso de Vox, que crece en Cataluña igual que en otras autonomías, según coinciden distintas encuestas. En las generales de 2023, el PP obtuvo seis diputados en el Congreso (cinco en Barcelona y uno en Tarragona) pero aspira a mejorar su resultado en la ciudad condal y lograr representación en Lleida y Girona.

Un día antes de este viaje de Feijóo a Barcelona, el PP ha despejado la incógnita de su cabeza de cartel para las generales en las generales del 29 de noviembre: el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

El partido ha confirmado su candidatura en un apunte de 'X', en el que ha presentado a Albiol como un "fichaje de altura para una España que necesita personas con ideas claras".

Albiol, baluarte del PP contra la inmigración irregular, no se había descartado estos últimos días pero había dejado claro que quiere seguir al frente del Consistorio. "Yo soy alcalde de Badalona, ayudaré en mi partido en todo lo que me pida que sea compatible con la alcaldía", aseguró este viernes a los medios desde Elche (Alicante).

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EuropaPress

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