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El alcalde de Leganés cree que los españoles "no pasarán por alto la corrupción" del PSOE en el 29N

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El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha afirmado que los españoles "no pasarán por alto la corrupción" del PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre y que también tendrá en cuenta que están "más empobrecidos".

En una entrevista con Europa Press, el regidor ha valorado que los ciudadanos van a "castigar todo", en concreto, "todos los casos de corrupción que están rodeando al PSOE", por lo que cree que tendrán "su castigo", así como por las políticas que han implementado.

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Recuenco considera que cualquier español sabe que es ahora "más pobre que hace ocho años", un tiempo en el que la carestía de vida "ha subido y los salarios no han subido de la misma manera", por lo que ha criticado la "política económica nefasta" del Gobierno de la nación.

También, se ha referido a la vivienda al afirmar que ha pasado en ocho años a ser el "problema principal" de los españoles, algo que "le tiene que pasar factura".

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A nivel municipal, el alcalde ha señalado que Leganés "es de sus vecinos" y que con el anterior gobierno socialista quería que sus vecinos tuvieran "una mentalidad muy empobrecida".

"Siempre escuchaba ese mensaje de no nos quieren aquí a los del sur, siempre nos tienen desprestigiados y mira, nosotros somos gente brava, gente que no nos cuesta sudar y conseguir lo que nos propongamos en esta vida. Gente con ilusión, con fuerza y con ganas", ha expresado.

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