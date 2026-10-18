Carlota Ciganda empieza la gira asiática con un quinto puesto en Shanghái

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- La navarra Carlota Ciganda comenzó su gira asiática en el circuito de la LPGA con uno de los mejores resultados de la temporada, un quinto puesto en el Buick de Shanghai, disputado en el Sheshan Golf Club.

Ciganda cerró el torneo con una tarjeta de 70 golpes (-2) para un total de 282 (-6), a cinco impactos de la vencedora, la china Ruoning Yin, que fue la más certera en la jornada final con 68 y 277 para arrebatar el triunfo a la surcoreana Hye-Jin Choi (278) y coronarse por segunda vez en Shanghái después de lograrlo en 2024.

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La jugadora española, clave en la victoria de Europa en la última Solheim Cup, logró dos 'birdies' en los hoyos 14 y 18 e hizo el par en el resto.

La mexicana Gaby López completó su participación con buen sabor de boca al hacer 67 para acumular 286, lo que le permitió progresar hasta el décimo puesto, en tanto que la otra española presente, Julia López, aabó en el puesto 73. EFE

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