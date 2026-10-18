Aplazada la primera jornada de los Mundiales por las adversas condiciones meteorológicas

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- La primera jornada de los Mundiales de remo en playa (beach sprint), modalidad que se estrenará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y que iban a comenzar en Qingdao (China) ha sido cancelada y aplazada debido a un fuerte temporal que dejó inservible el recinto el sábado y que aún pone en riesgo la disputa de prueba alguna.

"Debido a las continuas condiciones meteorológicas adversas en el recinto, que aún no permiten la finalización segura de las pistas ni la celebración segura de las carreras, todas las carreras programadas para hoy han sido canceladas", anunció la organización.

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Según esta, el recinto permanecerá cerrado este domingo y el programa tiene que ser reorganizado para comenzar la competición el lunes.

Las dos grandes opciones de medallas españolas, el alicantino Ander Martín, vigente subcampeón mundial, y la aragonesa Esther Briz, campeona europea, por lo tanto, vieron postergada su participación en la prueba contrarreloj. EFE

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