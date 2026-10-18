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Albiol (PP) quiere "poner cara y voz" en el Congreso a las prioridades de los catalanes

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El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, Xavier García Albiol, se ha comprometido este domingo a "poner cara y voz a las prioridades" de los catalanes en el Congreso de los Diputados.

Lo ha dicho en un acto de precampaña de los populares en Barcelona con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente en Catalunya, Alejandro Fernández, en el Palau de Congressos de Catalunya este domingo.

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Albiol ha dicho ser consciente de la gran responsabilidad y de lo que "hay en juego" el 29N, y ha puesto a disposición de los catalanes su experiencia como alcalde, destacando la mayoría absoluta con la que gobierna.

"Si yo doy este paso, no es para calentar ninguna silla, no es para hacer pasillos, ni es para pasearme", y ha asegurado que los problemas de los vecinos de Badalona no son tan diferentes de los que tienen el resto de ciudadanos de la provincia de Barcelona y de Cataluña.

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Según él, estas prioridades son vivir en libertad y tranquilidad y "poder tener un mejor nivel de vida", por lo que él dará voz y tendrá presencia allí donde se elaboran las normas que afectan al día a día de los ciudadanos.

"A mí se me pueden criticar muchas cosas, pero yo soy una persona que conoce perfectamente cuáles son esas realidades, que conoce de primera mano esas necesidades", ha remarcado.

El también alcalde de Badalona ha querido dejar claro que no dejará la alcaldía a pesar de presentarse al Congreso, y que optará a la reelección en mayo: "Evidentemente que no me voy de Badalona, seguiré en Badalona y volveremos a ganar las elecciones en Badalona".

EL PAPEL DE CATALUÑA

Albiol ha prometido a Feijóo que estará a la altura y que contribuirá a que llegue a la Moncloa: "Vamos a trabajar desde Cataluña para que te conozcan. Vamos a trabajar para demostrar que aquellas personas que confían en nosotros no se van a arrepentir".

"Sé que necesitas la confianza de Cataluña", ha agregado, y ha asegurado al resto de España que el PP catalán pondrá su granito de arena para que España, ha dicho, vuelva a recuperar la dignidad que merece y con un presidente a la altura de las circunstancias.

Ha hecho referencia también a las mayorías absolutas de Feijóo en Galicia, comparándolas con la suya en Badalona: "Al final, los gallegos y los catalanes no somos tan distintos", y ha añadido que esto demuestra que, cuando Feijóo ha podido gobernar, ha demostrado que lo ha hecho bien.

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EuropaPress

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