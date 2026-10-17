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Torres: Los menores que migran solos se quedarán en España si el PP logra gobernar

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Las Palmas de Gran Canaria, 17 oct (EFE).- Los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas en pateras se quedarán en Canarias y no serán reubicados en otras comunidades del país si el PP logra gobernar en España tras el 29N, ha advertido este sábado el líder de los socialistas en el archipiélago, Ángel Víctor Torres.

Antes de participar en el comité federal del PSOE que ratificará las listas electorales de cara a la próxima cita con las urnas, el dirigente de los socialistas canarios ha hecho esta advertencia, tras los planes del PP desvelados por su portavoz nacional, Borja Sémper, en su reciente visita a Gran Canaria y Tenerife.

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Sémper avanzó que con un gobierno del PP los migrantes que llegan a España en pateras y cayucos serán retornados, no repartidos, como permite en la actualidad la ley de extranjería tras "el hito" de la reforma de su artículo 35, que prevé tal reubicación entre el conjunto de las comunidades del país cuando exista una contingencia migratoria, como las que se dan en varios de sus territorios frontera.

Sobre estos planes del PP, el ministro de Política Territorial ha asegurado que en la reciente crisis de Ceuta los 3.000 migrantes menores no acompañados llegados a la ciudad autónoma siguen en ella, no han podido ser retornados a Marruecos, como sí ha ocurrido, ha dicho, con más de 12.000 adultos.

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Por ello, ha advertido de que desde que el PP derogue la reforma de la Ley de Extranjería, los menores que migran solos "se quedarán en Canarias" o en los territorios españoles a los que arriben.

El dirigente socialista también ha advertido de que una victoria electoral del PP que le permita gobernar en España tras el 29N supondrá para Canarias la pérdida de 1.300 millones de euros adicionales cada año, acordados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se aprobó el nuevo marco de financiación autonómica.

Por todo ello, ha subrayado que el PSOE es la única formación que garantiza la descentralización a territorios vulnerables como Canarias, la única región ultraperiférica de España.

Sobre el acuerdo alcanzado por su partido y los agrupados en el llamado Frente Amplio para concurrir al Senado el 29N, Torres ha vaticinado que supondrá la victoria de esa confluencia en Canarias, lo que permitirá obtener un senador en cada isla y dos de los tres que se eligen en las más grandes.

A su juicio, esta coalición electoral va a garantizar que ningún voto "quede sin servir, sin representación". EFE

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