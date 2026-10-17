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Peligro de lluvia torrencial en Almería, Albacete, Murcia y litoral catalán

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Madrid, 17 oct (EFE).- La dana Adam ha irrumpido con fuerza este sábado por el norte peninsular, y su interacción con otro sistema de bajas presiones en el suoreste está dejando lluvias muy fuertes, con peligro de ser torrenciales en Almería, Albacete, Murcia y los litorales catalán y valenciano.

La zona de El Ejido (Almería) está este mediodía en aviso rojo por acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en una hora.

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En aviso naranja por tormentas y fuertes precipitaciones están también Albacete, Murcia y el litoral de Barcelona y Tarragona.

En el levante almeriense se podrían acumular 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas; en las zonas costeras de Barcelona se podrán alcanzar acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en una hora; en la mancha albaceteña y los entornos de Hellín y Almansa, de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas pueden ser en forma de granizo en todas esas zonas.

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La posición del anticiclón en las islas británicas contribuye a inducir un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea peninsular y Baleares, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este escenario es el que da lugar a precipitaciones intensas y persistentes en las zonas mencionadas, que pueden ser localmente fuertes y torrenciales.

Aemet alerta de posibles inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios de precipitación.

Además de las citadas zonas, la inestabilidad afecta este sábado a las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Madrid, Cáceres, Badajoz, Alicante, Castellón, Valencia, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Teruel, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Barcelona, Girona, Lleida, y Tarragona.

Es probable que el episodio venga acompañado de intervalos de viento fuerte y temporal marítimo en los litorales mediterráneos.

El viento sopla también muy fuerte hoy en el noroeste y oeste de A Coruña y la zona de A Mariña en Lugo, en aviso naranja, donde se están dando rachas fuerza 7 (entre 50 y 61 kilómetros hora) dando lugar a oleaje muy intenso.

La entrada del frente frío está haciendo descender las temperaturas en la mitad norte y se extenderá al resto de la Península mañana domingo, situándose en valores más normales para la época, o ligeramente inferiores a lo normal.

La inestabilidad irá a más mañana domingo. Valencia y Alicante están mañana en aviso rojo por acumulados potenciales de 200 litros por metro cuadrado en una hora. Mientras que Almería, Murcia, Albacete, Formentera, Ibiza y el litoral de Barcelona y Tarragona estarán en aviso naranja por fuertes precipitaciones.

Es probable que las lluvias sean muy fuertes o incluso torrenciales, y persistentes en esas zonas.

La Generalitat Valenciana ha enviado, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, dos mensajes Es-Alert a la población, el primero a los habitantes del litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, en alerta roja por lluvia desde las 10:00 horas de mañana domingo.

El segundo mensaje se ha mandado a los vecinos del litoral norte e interior sur de Valencia, en aviso naranja alto a partir de esta noche, para que extremen las medidas de precaución.

Los partidos de fútbol del domingo en Valencia y Alicante se han suspendido por la previsión de aviso rojo de la Aemet.

Los chubascos serán también generalizados mañana domingo y el lunes en la mitad suroriental peninsular.

El escenario más probable indica que los mayores acumulados podrían darse en el entorno del cabo de La Nao (Valencia), donde se esperan 200 litros por metro cuadrado en 12 horas, sin descartar que puedan extenderse a zonas aledañas.

El lunes por la mañana continuarán las precipitaciones localmente muy fuertes o torrenciales en el entorno del cabo de la Nao, litorales de Murcia y Almería así como en las Pitiusas.

Es probable que se extiendan también durante el día al resto de Baleares, especialmente a la isla de Mallorca, con acumulados de 50 litro por metro cuadrado en 1 hora, sin descartar que también puedan ser persistentes e ir acompañados de tormentas con rachas muy fuertes.

Se espera que las precipitaciones se desplacen a lo largo del lunes a áreas litorales y prelitorales del norte de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, con chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes.

A partir del martes 20 es probable que la inestabilidad vaya disminuyendo y quedando restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares, donde todavía podrían darse, especialmente en la primera mitad del día, chubascos localmente fuertes o muy fuertes.

Durante todo el episodio de la dana Adam pueden acumularse cantidades de 200-300 litros por metro cuadrado de forma local, sin descartar valores puntuales más elevados en zonas especialmente afectadas. EFE

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