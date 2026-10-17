Los Juegos Europeos de Estambul serán clasificatorios para Los Ángeles 2028

Guardar

Redacción Deportes, 17 oct (EFE).- La Federación Europea de Rugby (RE por sus siglas en inglés) ha confirmado este sábado que las dos plazas continentales, una por sexo, para el torneo olímpico de rugby 7 de Los Ángeles 2028 se distribuirán en los Juegos Europeos que se celebrarán en Estambul entre los próximos 23 y 26 de junio.

Las primeras selecciones de cada categoría que garantizarán su presencia en Los Ángeles 2028, además de Estados Unidos en calidad de anfitriona, serán las cuatro primeras de la próxima Copa del Mundo, que se desarrollará en tres etapas (Hong Kong, Valladolid y Burdeos) entre abril y junio próximos.

PUBLICIDAD

Los países del Viejos Continente que no accedan a esas plazas -España y Francia tienen opciones en categoría masculina, así como la selección francesa femenina- participarán en los Juegos Europeos de Estambul, cuyo ganador obtendrá la clasificación olímpico y cuyos otros dos medallistas accederán al torneo de repesca mundial previsto para el inicio del verano de 2028.

Las selecciones masculinas clasificadas para la cita turca son Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, España, Gran Bretaña, Georgia, Chequia, Ucrania, Suiza, Rumanía, Lituania, Polonia, Turquía y Mónaco; Suecia y Croacia son las reservas en caso de que algún país europeo se clasifique para los Juegos Olímpicos vía Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

En categoría femenina, competirán Polonia, Francia, Irlanda, España, Bélgica, Alemania, Portugal, Chequia, Gran Bretaña, Dinamarca, Ucrania, Italia, Suecia, Turquía, Moldavia y Hungría; Georgia y Noruega ofician como reservas.

España no ha clasificado a ninguna de sus dos selecciones para unos Juegos desde Río de Janeiro 2016, cuando el rugby 7 se estrenó en el programa olímpico.En París 2024, además de Francia como anfitriona, las selecciones europeas participantes fueron las féminas de Gran Bretaña y las dos representaciones de Irlanda. EFE

PUBLICIDAD

lhg/cb/og