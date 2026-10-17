El Comité Federal del PSOE proclama a Sánchez candidato por unanimidad y ratifica listas

Guardar

Fuenlabrada (Madrid), 17 oct (EFE).- El Comité Federal del PSOE ha proclamado este sábado por unanimidad a su líder, Pedro Sánchez, candidato a la reelección y ha ratificado las candidaturas para las elecciones del 29N en una reunión en la que los dirigentes territoriales se han mostrado unidos y convencidos de que pueden derrotar los malos augurios de las encuestas.

Por primera vez habrá más mujeres que hombres encabezado las listas al Congreso de los Diputados (un 52 %) y en el Senado también se avanza hacia la paridad al aumentar diez puntos el porcentaje de mujeres al frente de las candidaturas respecto a 2023, ha informado el PSOE.

PUBLICIDAD

La dirección federal del partido ha introducido en esta ocasión pocos cambios en las candidaturas remitidas por los territorios y el ruido generado ha sido mucho menor que en 2023. EFE