Espana agencias

Beñat San José: "Están siendo semanas difíciles pero veo a los jugadores enfocados"

Guardar

Madrid, 17 oct (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció que en el vestuario están viviendo "semanas difíciles" por todos los asuntos extradeportivos que rodean al club aunque admitió que ve a los jugadores dentro del vestuario "enfocados" en los partidos que tienen por delante.

El Rayo Vallecano se enfrenta esta jornada en un derbi madrileño al Getafe, tras los incidentes que se produjeron la pasada semana en Vallecas frente al Athletic Club de Bilbao y que impidieron que el partido se pudiese disputar con normalidad, siendo aplazado tras el lanzamiento masivo de objetos de los aficionados al césped.

PUBLICIDAD

"Están siendo semanas muy difíciles para todos. Lo único que queremos es que se resuelva pero el equipo ha entrenado bien y veo a los jugadores enfocados", declaró Beñat, en conferencia de prensa.

A nivel personal, el técnico vasco dijo estar "muy bien" de ánimos para seguir trabajando. "Estoy a tope, con toda la energía y ganas de sacar el máximo rendimiento al equipo".

PUBLICIDAD

"Me he encontrado con una situación que lleva desde hace tiempo y que está siendo difícil para todos pero no lo quiero hacer personal. Estoy muy orgulloso de ser entrenador del Rayo Vallecano. Estoy muy identificado con el juego, los jugadores y todo lo que engloba. Estoy deseando disfrutar de la plenitud de este club", confesó.

"Nadie quiere estar en esta situación pero no nos tiene que afectar en nada ni que sirva de mínima excusa. Estamos preparadísimos para competir bien", señaló el técnico del Rayo, que debido a su exposición parece haberse erigido en portavoz del club .

El fútbol está programado para que el entrenador hable pero no sólo yo. En otros clubes no veo hablando a gente más allá del entrenador. De vez en cuando, si alguien quisiera hablar, me parecería bien porque yo no puedo responder todo lo que me gustaría porque hay ciertas líneas rojas que no puedo pasar. Si no estuviera a gusto en mi día a día sí que me preocuparía bastante", apuntó.

Beñat San José también elogió del argentino Oscar Trejo, que tras su retirada en junio visitó esta semana a los que fueron sus compañeros en el Rayo.

"Trejo es una persona emblemática, muy inteligente y se nota el cariño que le tiene la plantilla y el impacto que tiene. Estamos muy felices de que los exjugadores puedan visitarnos", manifestó.

Por último, Beñat quiso mandar "un mensaje de ánimo" al central italo-brasileño Luiz Felipe, que se perderá lo que resta de temporada por lesión.

"Estaba en una progresión positiva de su anterior lesión y todos nos quedamos muy tocados con su lesión", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería Nacional 17 de octubre: estos son los números ganadores del último sorteo

Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería Nacional destina parte de la recaudación a proyectos de beneficio social

Lotería Nacional 17 de octubre: estos son los números ganadores del último sorteo

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

El presidente fue proclamado candidato para las generales del 29 de noviembre y advirtió sobre posibles recortes si gana la derecha

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El precio de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz en España para este domingo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

Frente Amplio y Podemos se echan las culpas por el fracaso de la candidatura conjunta: del “si alguien no se quiere sentar a una mesa” al “así no se cambian las cosas”

Frente Amplio presenta a Ada Colau de candidata tras el fracaso del acuerdo con Podemos: “Sabemos que no estamos todas”

El Comité Federal del PSOE proclama por unanimidad candidato a Pedro Sánchez y ratifica unas listas al Congreso con más mujeres que hombres en las candidaturas

Rebeca Torró es la nueva portavoz del PSOE mientras el partido defiende en masa a Montse Mínguez tras su dimisión: “Está rota por la crueldad de la política y de la mala gente”

ECONOMÍA

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

DEPORTES

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”