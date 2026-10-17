Beñat San José: "Están siendo semanas difíciles pero veo a los jugadores enfocados"

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Madrid, 17 oct (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció que en el vestuario están viviendo "semanas difíciles" por todos los asuntos extradeportivos que rodean al club aunque admitió que ve a los jugadores dentro del vestuario "enfocados" en los partidos que tienen por delante.

El Rayo Vallecano se enfrenta esta jornada en un derbi madrileño al Getafe, tras los incidentes que se produjeron la pasada semana en Vallecas frente al Athletic Club de Bilbao y que impidieron que el partido se pudiese disputar con normalidad, siendo aplazado tras el lanzamiento masivo de objetos de los aficionados al césped.

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"Están siendo semanas muy difíciles para todos. Lo único que queremos es que se resuelva pero el equipo ha entrenado bien y veo a los jugadores enfocados", declaró Beñat, en conferencia de prensa.

A nivel personal, el técnico vasco dijo estar "muy bien" de ánimos para seguir trabajando. "Estoy a tope, con toda la energía y ganas de sacar el máximo rendimiento al equipo".

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"Me he encontrado con una situación que lleva desde hace tiempo y que está siendo difícil para todos pero no lo quiero hacer personal. Estoy muy orgulloso de ser entrenador del Rayo Vallecano. Estoy muy identificado con el juego, los jugadores y todo lo que engloba. Estoy deseando disfrutar de la plenitud de este club", confesó.

"Nadie quiere estar en esta situación pero no nos tiene que afectar en nada ni que sirva de mínima excusa. Estamos preparadísimos para competir bien", señaló el técnico del Rayo, que debido a su exposición parece haberse erigido en portavoz del club .

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El fútbol está programado para que el entrenador hable pero no sólo yo. En otros clubes no veo hablando a gente más allá del entrenador. De vez en cuando, si alguien quisiera hablar, me parecería bien porque yo no puedo responder todo lo que me gustaría porque hay ciertas líneas rojas que no puedo pasar. Si no estuviera a gusto en mi día a día sí que me preocuparía bastante", apuntó.

Beñat San José también elogió del argentino Oscar Trejo, que tras su retirada en junio visitó esta semana a los que fueron sus compañeros en el Rayo.

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"Trejo es una persona emblemática, muy inteligente y se nota el cariño que le tiene la plantilla y el impacto que tiene. Estamos muy felices de que los exjugadores puedan visitarnos", manifestó.

Por último, Beñat quiso mandar "un mensaje de ánimo" al central italo-brasileño Luiz Felipe, que se perderá lo que resta de temporada por lesión.

"Estaba en una progresión positiva de su anterior lesión y todos nos quedamos muy tocados con su lesión", concluyó. EFE