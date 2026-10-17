Archivan la causa contra un acusado de robar a un amigo un boleto de lotería premiado

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Granada, 17 oct (EFE).- Un juzgado instructor de Baza (Granada) ha archivado la causa abierta contra un hombre, detenido en 2025 cuando iba a cobrar un cupón de lotería premiado con 20.000 euros, al no constar evidencias de que se lo robase a su amigo.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Baza, Plaza 2, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en un auto fechado este mes, al que ha tenido acceso EFE, y contra el que cabe recurso de reforma.

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Los hechos se remontan al mes de mayo de 2025 cuando el procesado fue detenido por agentes de la Policía Nacional de Baza en una administración de lotería en la que pretendía cobrar un boleto premiado con 20.000 euros.

El detenido estaba acusado de robar este boleto premiado a un amigo pero, según el auto, de las diligencias practicadas desde ese momento no se desprende que el procesado cometiese un delito de robo o hurto.

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El acusado, representado por el letrado Alfredo Najas, declaró en sede judicial que tenía el boleto de lotería premiado porque se lo había entregado durante una noche de fiesta la denunciante, pareja de su amigo.

Los tres habrían compartido una noche de algunos excesos tras la que el cupón premiado quedó en su poder.

El auto judicial recalca que la propia denunciante manifestó que había comprado dos boletos y entregó uno de ellos a su pareja, de manera voluntaria, sin que pidiera nada a cambio ni exigiera que después se lo tenía que reintegrar.

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"Tampoco resulta acreditada la existencia de pacto alguno por el que el receptor debiera conservar el boleto a disposición de la denunciante para, en su caso, devolvérselo, ni que existiera acuerdo relativo a la participación de la denunciante en un eventual premio", explica el auto.

La titular del juzgado instructor añade en el auto que el hecho de que la denunciante fuera quien adquirió materialmente el boleto no es un hecho relevante, ya que además no fue sustraído, arrebatado o robado, sino que ella lo entregó de manera voluntaria a su pareja, que se lo dio a un amigo, sin que ninguno supiera que estaba premiado.

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El auto ha acordado el sobreseimiento de la causa al entender que no sólo no hay evidencias de un robo, sino que tampoco se puede acusar al procesado de un hurto, delito apropiado si le hubiera quitado el boleto sin saber que valía 20.000 euros.

El procesado fue detenido en el despacho de loterías antes de que cobrase el premio y el cupón quedó entonces en depósito del responsable de esa entidad y a disposición de la autoridad judicial. EFE

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