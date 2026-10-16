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Prisión para los 4 detenidos por organizar peleas clandestinas en las que murió un hombre

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Granada, 16 oct (EFE).- Un juzgado en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional de las cuatro personas detenidas como responsables de las peleas clandestinas organizadas en el distrito Norte de Granada, enfrentamientos entre personas vulnerables en las que murió un hombre de 43 años.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Granada, en funciones de guardia, ha ordenado este viernes la entrada en prisión, comunicada y sin fianza, de las cuatro personas detenidas por la Policía Nacional.

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Los arrestados, considerados los organizadores de la serie de peleas clandestinas que se han repetido en agosto y septiembre en el distrito Norte de Granada, se enfrentan a cargos por homicidio.

La investigación se inició tras la muerte de un hombre argelino de 43 años, sin hogar y con problemas de adicción, que sufrió un traumatismo craneoencefálico durante una pelea registrada el pasado 12 de septiembre.

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En una primera fase fue detenido como autor material del crimen otro hombre también en exclusión social, un joven de 24 años, consumidor habitual de estupefacientes y sin hogar, que entró en la cárcel por estos hechos.

Los cuatro arrestados de esta segunda fase de la investigación, que sigue abierta, tienen numerosos antecedentes policiales. EFE

mro/vg/jdm

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