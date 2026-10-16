La baronesa Thyssen subasta una de sus grandes joyas: vende su cuadro favorito de Hopper por casi 27 millones de euros

La baronesa Thyssen subasta un cuadro. (Montaje Infobae)

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Cuando creíamos que la baronesa Thyssen estaba disfrutando de una temporada de máxima tranquilidad y alejada del foco mediático, nos ha sorprendido a todos con un golpe sobre la mesa en toda regla. Tita Cervera se desprende de una de sus pinturas más queridas y valiosas. Según ha adelantado Vanitatis y ha podido confirmar ¡HOLA!, la mecenas va a sacar a subasta La Martha McKeen de Wellfleet, una auténtica maravilla firmada por el pintor estadounidense Edward Hopper que llevaba con ella más de cuatro décadas.

La cita para esta venta millonaria ya tiene fecha y lugar en el calendario de los grandes magnates y coleccionistas del planeta. Será el próximo 18 de noviembre cuando la casa Sotheby’s, en pleno corazón de Nueva York, baje el mazo para adjudicar la obra al mejor postor dentro de su esperadísima sesión de arte moderno. Y ojo a las cifras que se barajan, porque no son ninguna broma: los expertos calculan que el lienzo alcanzará un precio estimado de entre 20 y 30 millones de dólares. Si hacemos la conversión a euros, estamos hablando de entre 17,9 y casi 27 millones de euros directos a las cuentas de la baronesa, aunque todo dependerá de la batalla de ofertas que se desate en la sala en cuanto comience la puja.

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Para Carmen Cervera no es un cuadro cualquiera del que se deshace sin más para hacer hueco en la pared. Esta obra encierra recuerdos familiares y un valor sentimental tremendo para ella, hasta el punto de que en el pasado ya se planteó su venta y finalmente no llegó a materializarse la operación porque le costaba muchísimo desprenderse de ella. Sin embargo, en esta ocasión la decisión está tomada en firme. La baronesa pasa página y abre las puertas de su exclusiva colección privada.

Vida discreta y reorganización de sus bienes

Este importante paso llega en un momento en el que Tita Cervera ha decidido bajar el ritmo y llevar un perfil público mucho más discreto. Tras los problemas de salud que sufrió meses atrás, la baronesa ha optado por reducir al mínimo sus apariciones en grandes eventos. Prefiere centrarse en su vida privada, disfrutando de su rutina y arropada en todo momento por su familia y por su círculo de mayor confianza.

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La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza

Eso sí, desde su entorno más cercano dejan muy claro que esta subasta millonaria no tiene nada que ver con temas médicos ni de salud, sino con una reestructuración pura y dura de su patrimonio. Ya este pasado verano vimos otro movimiento parecido cuando decidió poner en alquiler su famosísimo velero Mata Mua, una embarcación de recreo impresionante que apenas utilizaba y a la que ha preferido sacar rendimiento económico en lugar de tenerla parada en el amarre. Tita está poniendo orden en sus bienes, aligerando posesiones y rentabilizando su inmensa fortuna en una etapa en la que busca más calma que ataduras. El 18 de noviembre en Nueva York comprobaremos hasta dónde llega el mazo por una de las joyas más íntimas de la baronesa.

Tita Cervera subasta un cuadro de Hopper. (Europa Press)

Un velero en verano y una historia de amistad

El cuadro en cuestión tiene muchísima miga, sobre todo porque no se parece en nada a lo que solemos asociar a Edward Hopper. Casi todo el mundo conoce al artista por sus estampas urbanas, esos bares solitarios en mitad de la noche y personajes pensativos. Pues bien, este lienzo, pintado en 1944, es justamente todo lo contrario. Muestra un velero navegando a toda máquina por las aguas de Wellfleet, en Cape Cod (Massachusetts).

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El cuadro de Hooper que subasta Tita Cervera. (Colección Baronesa Thyssen)

Hopper se inspiró directamente en los días de descanso que pasaba en el mar junto a sus amigos de toda la vida, Martha y Reggie McKeen, una pareja con la que salía a navegar a menudo en vacaciones. Le gustó tanto la estampa de aquellas mañanas que se pasó alrededor de cinco meses dándole al pincel hasta rematar cada detalle de la embarcación y las olas. Como las escenas náuticas son muy poco habituales en su trayectoria, la pieza se ha convertido en una auténtica rareza en el mercado internacional. Los grandes compradores saben de sobra que conseguir un Hopper veraniego, y con el sello de calidad de la colección Thyssen, es una oportunidad de esas que pasan una sola vez en la vida.