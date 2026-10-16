Manolo González (Espanyol): "La situación no es trágica, ni mucho menos"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 oct (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este viernes, en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid, que la situación del equipo, que ha sumado un punto de los últimos nueve, "no es trágica, ni mucho menos".

El técnico blanquiazul, en el RCDE Stadium, no ha encendido las alarmas por el momento del bloque: "La situación actual es que estamos como ocho equipos más en la clasificación, no estamos últimos ni nada por el estilo. Estamos igual que muchos clubes de LaLiga, con cosas a mejorar, como muchos, y cosas buenas también".

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Preguntado por si su discurso se debía a intentar suavizar la incertidumbre, González ha insistido en sus palabras son sinceras. "Lo siento así realmente. Esto se genera desde pretemporada, no viene desde el día del Elche (1-3). Tenía muy claro que el día que no ganáramos habría debate", ha confesado.

González ha comentado que no es "la primera vez" que vive una situación simular, en la que se cuestiona el proyecto, desde que está en el Espanyol. "Sé en el club en el que estoy. No es cansancio, es la realidad. Debes saber vivir con la exigencia, soy consciente de esta situación", ha señalado.

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El técnico blanquiazul, de todos modos, ha insistido en la unidad del vestuario periquito. "Estamos convencidos de que vamos a hacer un año bueno, que conseguiremos el primer objetivo, que es la permanencia y después luchar por algo más. Estamos juntos", ha apuntado.

Por otra parte, el entrenador se ha mostrado convencido de que el Espanyol puede vencer al rival: "Si hacemos las cosas bien, tenemos opciones de tumbar al Atlético de Madrid". El técnico ha abogado por "competir al máximo nivel" y "dar todo lo que tienes" para poder plantear un buen encuentro, que será "exigente".

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Manolo González ha ensalzado la figura del técnico rival, Simeone. "Llegó a un club que le llamaban 'el pupas' y a partir de estar él cada año ha estado en Liga de Campeones, ha llegado a finales, ha ganado Ligas... Es un equipo que cada año tiene mayor poder adquisitivo, lo ha conseguido", ha analizado.

El preparador no ha desvelado quién ocupará mañana la portería. Fortuño fue titular y rindió a buen nivel contra el Málaga (1-1) tras las molestias del serbio Dmitrovic. El técnico ha aplaudido su nivel, sin concretar si saldrá de inicio el canterano o Dmitrovic, recuperado: "Ya veremos quién juega mañana". EFE

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