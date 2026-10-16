La jueza de Sabadell (Barcelona) acuerda que Laiglesia vaya a juicio por el asesinato de Jubany

La jueza de Sabadell (Barcelona) que instruye la causa por el asesinato de Helena Jubany en 2001 ha decretado la apertura de juicio oral contra Santiago Laiglesia, como solicitaban la Fiscalía y la familia de la víctima, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell después de una audiencia preliminar celebrada este viernes por la mañana, en la que la defensa de Laiglesia ha pedido que se archive el procedimiento y ha introducido la hipótesis de que la presencia del ADN de su defendido en el jersey de la víctima podría deberse a una "transferencia indirecta".
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La instructora ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a Xavier Jiménez, dado que ni la Fiscalía ni la acusación particular han interesado la apertura del juicio oral.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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