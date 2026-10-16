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La jueza de Sabadell (Barcelona) acuerda que Laiglesia vaya a juicio por el asesinato de Jubany

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La jueza de Sabadell (Barcelona) que instruye la causa por el asesinato de Helena Jubany en 2001 ha decretado la apertura de juicio oral contra Santiago Laiglesia, como solicitaban la Fiscalía y la familia de la víctima, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell después de una audiencia preliminar celebrada este viernes por la mañana, en la que la defensa de Laiglesia ha pedido que se archive el procedimiento y ha introducido la hipótesis de que la presencia del ADN de su defendido en el jersey de la víctima podría deberse a una "transferencia indirecta".

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La instructora ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a Xavier Jiménez, dado que ni la Fiscalía ni la acusación particular han interesado la apertura del juicio oral.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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