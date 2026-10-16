La Audiencia Nacional da tres días a la Policía para que envíe las "alertas" sobre Ceuta

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Madrid, 16 oct (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha concedido un plazo "improrrogable" de tres días a la Policía Nacional para que envíe todas las "alertas" y los informes en su posesión que alertaban sobre la entrada masiva en Ceuta de finales del mes de julio.

En una providencia adelantada por el diario 'El Mundo' y a la que ha tenido acceso EFE, la magistrada reclama "todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva emitida entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026", lo que abarca los días previos a la entrada.

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Tardón investiga desde finales del mes de julio la entrada ilegal de miles de personas en la ciudad autónoma de Ceuta, y entre las diligencias ordenadas por la magistrada figura la petición de documentación a la Policía Nacional relativa a esos días.

En el escrito, la juez también reclama que se identifiquen "los destinatarios de las alertas, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a las mismas".

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Entre las diligencias que solicitó la juez también está la declaración del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que el pasado 30 de septiembre aseguró que el Gobierno central tenía más información sobre esta entrada masiva que el ejecutivo de la ciudad autónoma. EFE