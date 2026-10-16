Espana agencias

Íñigo Pérez: “Es un momento perfecto para desarrollar nuestras virtudes y equilibrarnos”

Guardar

Vila-real (Castellón), 16 oct (EFE).- El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, afirmó este viernes que el partido ante el Elche supone “un momento perfecto para seguir desarrollando las virtudes” de su equipo y mejorar su situación en la clasificación, además de avanzar en el equilibrio colectivo tras un inicio de temporada en el que, según reconoció, el equipo ha estado “un poco a traspiés”.

Pérez insistió en la necesidad de centrarse en el encuentro de Liga ante el conjunto ilicitano, pese a que el Villarreal afrontará posteriormente un exigente compromiso de Liga de Campeones ante el Liverpool.

PUBLICIDAD

"Todo el mundo piensa en el Liverpool, pero yo no y espero que los jugadores tampoco", señaló en rueda de prensa el técnico, quien incidió en que el equipo debe ser consciente de la importancia de ganar antes de viajar a Inglaterra.

"La única forma es hacerles ver que si mañana pierdes, ¿cómo viajas a Liverpool?", explicó Pérez, que reclamó a sus jugadores concentración para afrontar el partido con la ambición de ganar “con solvencia” porque son el Villarreal.

PUBLICIDAD

Sobre el Elche, el entrenador destacó su fortaleza física, su personalidad y la coordinación entre sus futbolistas, características que, a su juicio, convierten al equipo ilicitano en un rival complicado. También valoró sus propuestas futbolísticas y las ideas que ha heredado el conjunto, aspectos que obligarán al Villarreal a tener en cuenta diferentes situaciones durante el encuentro.

En cuanto al estado de la plantilla, Pérez aseguró que, a priori, todos los jugadores están bien y que no hay inconvenientes respecto al último partido. No obstante, explicó que el cuerpo técnico estará pendiente de la carga muscular para tomar decisiones y regular los esfuerzos, en un calendario marcado por la exigencia de las distintas competiciones.

En ese sentido, se refirió a Renato, de quien destacó su buena tolerancia a los partidos y a los esfuerzos continuados, así como su jerarquía y rendimiento. “Él se encuentra bien, responde bien”, apuntó, aunque recordó que el equipo debe cuidar a sus futbolistas.

Íñigo Pérez también habló de la situación del portero Péter Gulácsi, quien se reincorporó a los entrenamientos al día siguiente del robo a mano armad sufrido en domicilio con la familia presente. El técnico destacó su fortaleza mental y explicó que el guardameta ha decidido volver a trabajar para superar el mal momento que atraviesa. “Le veo bien, mañana decidimos”, indicó sobre su posible participación.

Por último, agradeció las palabras de elogio de su homólogo en el Elche, el argentino Martín Anselmi, con quien coincidió la pasada temporada en una experiencia que calificó de productiva para ambos. Pérez consideró positiva su presencia en LaLiga y señaló que el trabajo de su equipo ofrece aspectos relevantes tanto en el plano físico como en el táctico. EFE

jmg/cta/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 16 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 16 octubre

Adara Molinero anuncia su embarazo con el futbolista Vicente Romero, después de un largo proceso: “Nuestro milagro, por el que tanto hemos llorado”

La ganadora de ‘GH VIP’ ha compartido la primera ecografía en redes sociales tras una etapa complicada con la fecundación in vitro

Adara Molinero anuncia su embarazo con el futbolista Vicente Romero, después de un largo proceso: “Nuestro milagro, por el que tanto hemos llorado”

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

En los próximos días, el satélite natural que rodea nuestro planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

Pauline Kana, la abuela de 100 años que batió un récord Guinness ‘surfeando’ sobre el público y es fan de Messi: “Sentí que podía tocar el cielo”

La centenaria pasó de trabajar en fábricas de armas durante la Segunda Guerra Mundial a convertirse en toda una estrella de las redes sociales

Pauline Kana, la abuela de 100 años que batió un récord Guinness ‘surfeando’ sobre el público y es fan de Messi: “Sentí que podía tocar el cielo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

Pontón agradece a Rufián su apoyo y destaca al BNG como alternativa contra la ultraderecha

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

ECONOMÍA

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

DEPORTES

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid