Íñigo Pérez: “Es un momento perfecto para desarrollar nuestras virtudes y equilibrarnos”

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Vila-real (Castellón), 16 oct (EFE).- El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, afirmó este viernes que el partido ante el Elche supone “un momento perfecto para seguir desarrollando las virtudes” de su equipo y mejorar su situación en la clasificación, además de avanzar en el equilibrio colectivo tras un inicio de temporada en el que, según reconoció, el equipo ha estado “un poco a traspiés”.

Pérez insistió en la necesidad de centrarse en el encuentro de Liga ante el conjunto ilicitano, pese a que el Villarreal afrontará posteriormente un exigente compromiso de Liga de Campeones ante el Liverpool.

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"Todo el mundo piensa en el Liverpool, pero yo no y espero que los jugadores tampoco", señaló en rueda de prensa el técnico, quien incidió en que el equipo debe ser consciente de la importancia de ganar antes de viajar a Inglaterra.

"La única forma es hacerles ver que si mañana pierdes, ¿cómo viajas a Liverpool?", explicó Pérez, que reclamó a sus jugadores concentración para afrontar el partido con la ambición de ganar “con solvencia” porque son el Villarreal.

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Sobre el Elche, el entrenador destacó su fortaleza física, su personalidad y la coordinación entre sus futbolistas, características que, a su juicio, convierten al equipo ilicitano en un rival complicado. También valoró sus propuestas futbolísticas y las ideas que ha heredado el conjunto, aspectos que obligarán al Villarreal a tener en cuenta diferentes situaciones durante el encuentro.

En cuanto al estado de la plantilla, Pérez aseguró que, a priori, todos los jugadores están bien y que no hay inconvenientes respecto al último partido. No obstante, explicó que el cuerpo técnico estará pendiente de la carga muscular para tomar decisiones y regular los esfuerzos, en un calendario marcado por la exigencia de las distintas competiciones.

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En ese sentido, se refirió a Renato, de quien destacó su buena tolerancia a los partidos y a los esfuerzos continuados, así como su jerarquía y rendimiento. “Él se encuentra bien, responde bien”, apuntó, aunque recordó que el equipo debe cuidar a sus futbolistas.

Íñigo Pérez también habló de la situación del portero Péter Gulácsi, quien se reincorporó a los entrenamientos al día siguiente del robo a mano armad sufrido en domicilio con la familia presente. El técnico destacó su fortaleza mental y explicó que el guardameta ha decidido volver a trabajar para superar el mal momento que atraviesa. “Le veo bien, mañana decidimos”, indicó sobre su posible participación.

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Por último, agradeció las palabras de elogio de su homólogo en el Elche, el argentino Martín Anselmi, con quien coincidió la pasada temporada en una experiencia que calificó de productiva para ambos. Pérez consideró positiva su presencia en LaLiga y señaló que el trabajo de su equipo ofrece aspectos relevantes tanto en el plano físico como en el táctico. EFE

jmg/cta/apa