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Iglesias dice que listas separadas de Frente y Podemos en Madrid no tendrían la "más mínima penalización" electoral

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El exlíder de Podemos Pablo Iglesias considera, a tenor de las negociaciones in extremis de la izquierda alternativa para coaliciones electorales, que la opción de listas separadas de Frente Amplio y Podemos en la circunscripción de Madrid "no tiene la más mínima penalización electoral".

"Que en Madrid la gente de izquierdas pueda elegir entre el tándem (Emilio) Delgado/ (Ada) Colau o (Irene) Montero/ (Gabriel) Rufián no tiene las más mínima penalización electoral", ha enfatizado a través de una serie de mensajes en la red social 'X'.

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El también exvicepresidente del Gobierno ha ensalzado el acuerdo de las izquierdas para una lista de unidad en la Comunidad Valenciana que han sellado Compromís, Podemos, IU y ERC en esta comunidad.

En este punto, ha llamado la atención que está en ese pacto la federación valenciana del partido de Rufián, quien en Cataluña competirá contra Frente Amplio mientras que Podemos apoyará a ERC, instegrándose los morados en sus listas como indepedendientes.

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"ERC en Catalunya integra a Podemos pero compite con Frente Amplio pero en País Valencià va en coalición con partidos del FA, con Podemos y con Compromis ¿Es complejo? Sí, pero la plurinacionalidad es compleja y las izquierdas también", ha destacado Iglesias.

Por otro lado, expone que en Comunidad Valenciana la lista unitaria no se llamará Frente Amplio (la denominación de la papeleta será 'Compromís-Front Valencià) ni tampoco sucede en Canarias (la marca es 'Unidad del Pueblo Canario'). Es más, ha enfatizado que tampoco estará el nombre de Frente Amplio en Baleares y Aragón, en las que de momento el partido morado se ha quedado fuera.

"Lo que es posible en Canarias y País Valencià puede ser posible en Baleares, Andalucía, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Murcia, Aragón, las Castillas...", ha opinado para aludir a la posibilidad de lograr coaliciones que agrupe al grueso de la izquierda alternativa.

Asimismo, Iglesias ha aseverado que "el planteamiento que dice 'Si no te integras en mi coalición en Madrid no pactaré contigo en ningún otro territorio' es el que está enterrando la posibilidad de ir juntos allí donde no hacerlo se ve penalizado por el sistema electoral".

De esta forma, aludía a que la lista por la capital es el principal escollo en las negociaciones en la izquierda y el planteamiento que ha defendido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que llamaba a IU a negociar alianzas en diversas comunidades autonómicas donde ambas fuerzas son las más presentes a nivel regional.

"Si hay acuerdo en todos los territorios salvo en Madrid, no habrá la más mínima penalización electoral", ha disertado para añadir que Podemos y Frente Amplio podría ir juntos si se hubieran realizado primarias.

Es más, ha destacado que a partir de la ausencia de esas primarias conjutas de los dos espacios es "razonable hacer acuerdos sin primarias en territorios donde el sistema electoral penaliza ir por separado, pero no es imprescindible en Madrid".

"Ojalá en estas horas, los que están impidiendo que se haga en todas partes lo que ha sido posible en Canarias y País Valencià rectifiquen y acuerden con Podemos en Andalucía, Galicia, Asturias, Murcia, País Vasco, Castillas, La Rioja...", ha concluido

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