Hidalgo, Meronk, Luiten y Detry mandan en la India a falta de completar la segunda fecha

Guardar

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El golfista español Ángel Hidalgo, el polaco Adrian Meronk, el neerlandés Joost Luiten y el belga Thomas Detry, todos ellos con un total de 136 golpes, ocho por debajo del par del campo, lideran el torneo de la India, del DP World Tour, que se disputa en el Delhi GC de Nueva Delhi, a la espera de que pueda completarse la segunda jornada.

De los cuatro golfistas en cabeza, todos menos Detry finalizaron el recorrido mientras que este último se quedó en el hoyo seis en una jornada donde algunos ni siquiera pudieron empezar su segundo partido, arrastrándose las consecuencias de un día inicial marcado por las lluvias que obligaron a cinco horas de parón.

PUBLICIDAD

Detry fue el único de los doce primeros que dejó su cita sin finiquitar junto al español Eugenio López-Chacarra, quien no pudo pasar del quinto hoyo, habiendo cerrado dos de ellos con 'birdie', y se sitúa con -7, uno por detrás de la cabeza al igual que los ingleses Todd Clements y Eddie Pepperell. EFE