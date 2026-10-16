Frente Amplio Por Andalucía cierra sus listas al 29 N sin Podemos

Guardar

Sevilla, 16 oct (EFE).- La candidatura unitaria de la izquierda en Andalucía se llamará Frente Amplio Por Andalucía y sumará a Izquierda Unida de Andalucía, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo, pero no a Podemos Andalucía.

La denominación refleja la "voluntad de construir un proyecto político compartido" para España "desde el reconocimiento de su diversidad territorial", según un comunicado de las formaciones.

PUBLICIDAD

Andalucía, ha añadido el texto remitido a los medios, una "nacionalidad histórica" con una larga tradición de lucha por la "democracia, el autogobierno y la justicia social", tendrá así "una candidatura que combina su identidad propia con el proyecto común del Frente Amplio".

Este acuerdo es fruto del "diálogo, la generosidad y la responsabilidad" de las organizaciones implicadas y constituye un nuevo paso hacia la articulación de candidaturas unitarias en todo el Estado. EFE

PUBLICIDAD