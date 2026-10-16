El PSOE negocia contra reloj posibles coaliciones de izquierdas para el Senado

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Madrid, 16 oct (EFE).- El PSOE negocia este viernes contra reloj la conformación de candidaturas con fuerzas de izquierda en diversos territorios para concurrir de manera conjunta al Senado en las elecciones del 29 de noviembre, un proceso que se acomete con la máxima discreción por parte de los partidos implicados.

El plazo para inscribir coaliciones concluye esta medianoche y en el Senado cabe la posibilidad de que se presenten listas unitarias en algunas circunscripciones como Baleares o la Comunidad Valenciana, si bien fuentes de las partes negociadoras advierten de que las conversaciones prosiguen esta tarde sin poder concretar nada aún.

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En Baleares, Més per Mallorca ya avaló ayer sus candidatos para una lista conjunta a la Cámara Alta con el PSIB-PSOE, propuesta con la que pretenden frenar al PP y Vox en esta comunidad autónoma.

En la Comunidad Valenciana, ya hay un acuerdo para el Congreso de las formaciones a la izquierda del PSOE con una candidatura amplia denominada Compromís-Front Valenciâ, pero el pacto para acudir con los socialistas al Senado no está cerrado todavía.

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Fuentes conocedoras de las negociaciones que mantienen los socialistas han pedido calma tras advertir de que los contactos que fructifican son los que no se publicitan; todo ello mientras la Comisión Federal de Listas del PSOE tiene que dar su aval a los miembros que compondrán las candidaturas que el Comité Federal refrendará mañana.

El PSOE tiene dos precedentes históricos de candidaturas conjuntas a la Cámara Alta; en las elecciones del año 2000 alcanzó un acuerdo con Izquierda Unida para presentarse conjuntamente en 27 circunscripciones, mientras el PSC se presentó junto a ERC e Inicitiva per Catalunya-Verds en las cuatro circunscripciones catalanes bajo el nombre de Entesa Catalana de Progrés.

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La fórmula catalana se repitió en 2004 y 2008, con grupo parlamentario propio en la Cámara Alta. EFE