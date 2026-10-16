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El PP critica que Bildu, "socio de Sánchez", lleve en sus listas a "herederos orgullosos de ETA"

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El Partido Popular ha criticado este viernes que Bildu, "socio" de Pedro Sánchez, haya incluido en sus listas electorales para las generales del próximo 29 de noviembre a "herederos orgullosos" de la banda terrorista ETA.

Así, pone el foco especialmente en Floren Aoiz, que será la cabeza de lista en Navarra de la coalición abertzale al Senado y que "en 1993 se negaba a rechazar los asesinatos de ETA", según los 'populares'.

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"Esta es la cuadrilla de Sánchez. El 29N también votaremos para que los herederos orgullosos de ETA salgan de la sala de máquinas del Gobierno", ha declarado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, quien ha señalado que Aoiz "en 1993 se negaba a rechazar los asesinatos de ETA y justificaba el impuesto revolucionario para extorsionar a los vascos".

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"Estos son los socios de Sánchez. El 29N decidimos entre decencia y los defensores de ETA", ha manifestado la dirigente del Partido Popular en un mensaje en la misma red social.

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