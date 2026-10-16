El Costa Adeje Tenerife busca alargar la racha de victorias en la vuelta tras el parón

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Santa Cruz de Tenerife, 16 oct (EFE).- El Costa Adeje Tenerife visitará al Badalona en el Municipal de Palamós, en la vuelta a la Liga F tras el parón para las competiciones de selecciones, con la intención de alargar la racha ganadora que atraviesa el equipo, tras dos victorias consecutivas que las han colocado en la zona noble de la clasificación.

Las blanquiazules protagonizaron un difícil comienzo en esta nueva edición del campeonato nacional femenino, con apenas dos puntos cosechados de los primeros doce posibles, gracias a los dos empates consecutivos ante Deportivo Abanca y Real Sociedad, lo que colocó al equipo en la zona de descenso y con todas las alarmas encendidas.

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El partido frente al Valencia fuera de casa sirvió de punto de inflexión para las de Yerai Martín que, al conseguir la primera victoria de la temporada, afrontaron la vuelta al Heliodoro con mejores ánimos y encadenaron una segunda victoria, subiendo así hasta la novena plaza de la clasificación para llegar al parón con la confianza totalmente reforzada.

A pesar del gran golpe que ha recibido el equipo con la lesión de Pola Martínez con la selección venezolana, las tinerfeñas encaran el regreso a la competición con una dinámica diferente, con una doble salida por delante, primero este sábado ante Badalona Women y posteriormente, el 24 de octubre ante el Real Madrid, en el Di Stéfano.

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Para la séptima jornada se medirán a un Badalona. En rueda de prensa, Yerai Martín ha remarcado que se trata de un equipo que, si todo marcha como debería, es candidato a plantarse en el top 8 de la liga, tras la buena ventana de fichajes que llevaron a cabo el pasado verano y el crecimiento que está llevando a cabo dicho proyecto.

Las de Marc Ballester llevan tres encuentros seguidos sin conocer la victoria, al firmar un empate a cero ante la Real Sociedad, encajar una derrota por la mínima ante el Granada y volver repartirse los puntos con el Sevilla tras el 3-3 en el feudo del conjunto hispalense, lo que las posiciona como octavas en la liga, empatadas a puntos precisamente con Costa Adeje Tenerife y Espanyol.

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Alineación probable:

Noelia Ramos; Zaremba, Cinta, Patri Gavira, Elba Vergés, Aithiara; Zamanian, Henar, Ari Mingueza; Carlota, Padilla. EFE

am/jmr/apa