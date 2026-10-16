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Cristina Morón sustituye a Montse Mínguez como cabeza de lista del PSC por Lleida

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Barcelona, 16 oct (EFE).- Cristina Morón Molina, tercera teniente de alcalde de Lleida, ocupará el número uno de la lista del PSC por la circunscripción leridana en las elecciones generales del 29 de noviembre, tras la renuncia de la hasta ahora portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

El presidente catalán y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha anunciado este viernes por la tarde ante el Consell Nacional de los socialistas catalanes que Cristina Morón será la persona que encabezará la candidatura por Lleida.

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Illa ha agradecido el "buen trabajo" de los diputados del PSC en el Congreso en estos últimos años y que "por razones de diferente índole, bien sean personales, bien sean de otra índole, no continuarán", sin mencionar explícitamente el caso de Mínguez.

Montse Mínguez, que esta semana había sido elegida cabeza de lista del PSC al Congreso por Lleida, ha anunciado que ha decidido dar "un paso atrás", tras la polémica suscitada por los presuntos negocios inmobiliarios de su pareja.

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Fuentes el PSOE han informado de que renuncia a la portavocía, a su puesto en la Ejecutiva del partido y también a concurrir a las elecciones del 29N.

Su lugar en la candidatura del PSC por Lleida lo ocupará Cristina Morón Molina, concejal leridana encargada de las áreas de seguridad, movilidad y civismo. EFE

rm-dic/mg/jlg

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