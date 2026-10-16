AUGC defiende la actuación policial en Ceuta, donde se abrió una cancela para salvar vidas

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Ceuta, 16 oct (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha defendido este viernes la actuación de los agentes en el recinto aduanero del Tarajal el 30 de julio y ha dejado claro que lo único que se hizo fue abrir "una cancela para salvar vidas, no una frontera".

En un comunicado, la AUGC ha salido al paso de unas informaciones que vinculan la apertura de una cancela en el recinto aduanero del Tarajal con la percepción de que "la frontera estaba abierta" durante la entrada masiva del pasado 30 de julio.

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La asociación deja constancia "con hechos y sin matices" de que aquella decisión fue "necesaria, legítima y acertada, y de que gracias a ella hoy no se lamentan víctimas mortales".

La AUGC se ha mostrado sorprendida de que estas imágenes "vean la luz ahora, más de dos meses y medio después de los hechos, y que lo hagan con un enfoque que pone en cuestión precisamente a quienes evitaron una tragedia".

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AUGC Ceuta mantuvo en su momento una "posición de prudencia y no quiso pronunciarse mientras no se difundieran imágenes ni versiones parciales de lo ocurrido pero ahora considera obligado salir en defensa de los guardias civiles".

La asociación ha dejado claro que la cancela a la que se refiere la información "no forma parte de la línea fronteriza ni es un elemento de contención fronterizo sino que se encuentra en territorio español, a unos 200 metros del espigón del Tarajal, en paralelo al arenal cerrado al público por razones de seguridad".

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Esa cancela da salida a un recinto aduanero donde antiguamente se despachaba el pescado autorizado por Sanidad Exterior procedente de Marruecos,"un espacio que hoy alberga dependencias oficiales y se utiliza como aparcamiento de vehículos oficiales y particulares, es decir, la cancela separaba un recinto español de otro recinto español". EFE