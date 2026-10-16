Aguirre busca su primer triunfo en Mestalla ante un Athletic que vuelve tras un mes parado

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Valencia/Bilbao, 16 oct (EFE).- El Valencia recibe este sábado al Athletic Club en Mestalla con la necesidad de sumar su primera victoria como local en el primer partido de Javier Aguirre ante su afición frente a un rival que regresa después de casi un mes sin competir tras el parón y el aplazamiento del partido contra el Rayo Vallecano.

En el debut del mexicano como técnico, el Valencia sumó un empate en Santander que no fue suficiente para salir de la zona roja de la clasificación, donde sigue anclado en la penúltima posición con cinco puntos, mientras que el Athletic es décimo con ocho, pese a llevar dos partidos menos por el aplazamiento de los duelos contra el Levante y Rayo Vallecano.

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Aguirre afronta así su primer encuentro en casa con el reto de cambiar la dinámica de un equipo que solo ha sumado una victoria y dos empates en ocho partidos ante un Athletic al que conoce bien, pues se ha enfrentado en 23 ocasiones, con un balance de diez victorias, cinco empates y ocho derrotas.

El Valencia recupera a Luis Rioja para el partido, mientras que mantiene las bajas de Dimitri Foulquier, José Copete, Sadiq Umar, Diego López y Sergi Canós. Raba, después de ser la sorpresa en El Sardinero, podría volver a repetir titularidad, y entraría en la otra banda Arnaut Danjuma, mientras que Pepelu regresaría al centro del campo.

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El Athletic Club regresa al césped sin los lesionados Nico Williams y Oihan Sancet. El aplazamiento de Vallecas, el segundo en las ocho primeras jornadas, frustró el intento de reacción de un Athletic necesitado de un impulso tras los decepcionentes empates en San Mamés frente al Elche y el Alavés, sus dos últimos resultados ligueros.

Como ya sucedió ante el Rayo, el conjunto bilbaíno afrontará la jornada con las bajas de dos de sus futbolistas más determinantes. Ambos sufrieron sendas lesiones musculares durante el largo parón liguero: Nico Williams, en el España-Croacia, y Oihan Sancet, en un entrenamiento en Lezama.

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La buena noticia de la semana para Edin Terzic ha sido la recuperación de Aymeric Laporte. El central internacional se cayó a última hora de la convocatoria para Vallecas debido a un problema físico tras su participación con la selección española del que ya se encuentra recuperado.

En cuanto al once, se espera que el técnico alemán apueste por un equipo muy similar al que disputó los apenas quince minutos que pudieron jugarse en Vallecas antes de la suspensión, con Canales y Navarro en los puestos de Sancet y Nico Williams e Iñaki Williams como referencia ofensiva, y quizás la entrada de Laporte como central zurdo para jugar en el eje junto a Yeray.

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Alineaciones probables:

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Diakhaby, De Haas, Gayà; Raba, Pepelu, Guido, Danjuma; Javi Guerra y Hugo Duro.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Gerenabarrena, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Canales, Navarro; e Iñaki Williams

Árbitro: Por determinar.

Estadio: Mestalla.

Hora: 21 horas. EFE

plm/cta/ibn/mr/fc