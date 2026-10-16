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A prisión los detenidos por peleas ilegales en Granada que se saldaron con un fallecido

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La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, en funciones de guardia, ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para las cuatro personas detenidas por la organización de peleas, en una de las cuales murió una persona.

Así lo han dado a conocer en esta misma jornada fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que señalan que los cuatro detenidos están investigados por un delito de homicidio.

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El pase a la cárcel de los detenidos tiene lugar tras la culminación por parte de la Policía Nacional de Granada de la segunda fase de la operación GANT en la que se buscaba a personas implicadas en la organización de peleas clandestinas entre personas en situación de extrema vulnerabilidad, en una de las cuales falleció un drogodependiente.

La investigación se inició el 12 de septiembre de 2026, cuando se alertó a Policía Nacional sobre una pelea en la vía pública que había dejado a uno de los contendientes inconsciente en el lugar y que finalmente falleció. Se trataba de un varón argelino de 43 años de edad, quien vivía en la indigencia.

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Tras estos hechos se desencadenó un plan de choque, iniciado el 22 de septiembre por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que supuso el despliegue de caballería, UIP, UPR y medios aéreos en la zona del suceso.

A partir de ese momento, el Grupo de Homicidios asumió la investigación. Gracias a la colaboración ciudadana, a las pesquisas orientadas a localizar testigos y a la recopilación de numeroso material videográfico, los investigadores lograron identificar a los responsables.

El estudio de las grabaciones y los testimonios confirmó que el otro contendiente y autor material del homicidio era también una persona en situación de exclusión social: un varón nacionalizado de unos 24 años, consumidor habitual de drogas y sin hogar, sobre el que ya pesa una medida de prisión provisional.

Dadas las circunstancias de las víctimas, la Policía no descarta que la aporofobia --el rechazo, la aversión o el desprecio hacia las personas en situación de pobreza-- pudiera estar detrás de los hechos.

Tras la detención del autor material de los hechos, se inició una segunda fase por la UDEV para identificar plenamente a aquellas personas detrás de la organización, arbitraje y control de las peleas y, en última instancia, responsables de la integridad física de los participantes y promotores de la situación vejatoria a la que los contendientes eran sometidos, de cuya adicción, presuntamente, se aprovechaban para instigarlos a pelear.

Durante el transcurso de esa fase, se pudo confirmar que la pelea en la que la víctima pierde la vida no resulta un hecho aislado, sino que tanto la víctima como el autor ya habían participado previamente en otros encuentros de idéntica naturaleza.

La operación se saldó con la detención de otras cuatro personas como presuntas autoras de un delito de homicidio y un delito contra la integridad moral, poniendo fin a una red de peleas clandestinas que se aprovechaba de personas en extrema vulnerabilidad. Ahora los cuatro detenidos han ido a prisión por orden del juez.

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EuropaPress

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