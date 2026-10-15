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Torres se dirige a quienes protestan en las calles: acudan a votar o, después, "a llorar"

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Las Palmas de Gran Canaria, 15 oct (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha animado a quienes han salido estas semanas a las calles para exigir una vivienda digna y frenar los desahucios a que acudan a las urnas el 29 de noviembre y a que voten por quien protege sus intereses; o, después, "a llorar".

"Después, ya no hay tiempo si han votado distinto. Por eso estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones en nuestro país", ha manifestado este jueves el líder socialista canario, al término del Comité Regional del PSOE que ha aprobado las candidaturas en las islas.

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Torres ha recordado que su partido lleva ocho elecciones (de distinto ámbito) consecutivas ganando en Canarias y ha vaticinado que también vencerán en las generales del 29N, porque "la mayoría de este país se parece al PSOE y el PSOE se parece a la mayoría del país".

El ministro ha enfatizado que "los trabajadores y trabajadoras que se levantan todas las mañanas a sacar adelante a su familia deben tener claro quién es el que, estando en Moncloa, defenderá sus principios, sus necesidades".

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"Los ricos claramente sabrán a quién tienen que votar, por mayoría clara, porque hay quien defiende el proteger a los bancos o a los fondos buitre", ha argumentado, antes de añadir que, por el contrario, también hay quien defiende la vivienda y la vivienda pública como derecho constitucional, en alusión a su partido. EFE

(Foto) (Vídeo)

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