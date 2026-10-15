Todo listo para anunciar esta noche quién gana el Premio Planeta del 75 aniversario

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Barcelona, 15 oct (EFE).- La editorial Planeta tiene ya todo preparado para revelar esta noche quién es el ganador del prestigioso premio de novela en su 75 edición, un galardón al que optan nueve finalistas seleccionados entre la cifra récord de 1.424 originales recibidos.

Como es tradicional, el nombre de ganador y finalista se darán a conocer durante una cena literaria que presidirán los reyes de España, y a la que también asistirán, entre otros, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el president de la Generalitat, Salvador Illa, así como un buen número de personalidades del mundo de la cultura y la comunicación.

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El evento, con arranque previsto sobre las 21:00 horas, se ha trasladado esta vez al Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona en lugar de Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), inicialmente previsto, por razones de aforo.

El Planeta es el galardón mejor dotado del mundo a una novela inédita, con 1.000.000 de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista. El ganador del año pasado fue Juan del Val por 'Vera, una historia de amor' y la finalista Ángela Banzas por 'Cuando el viento hable'.

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En esta edición, como novedad, el trofeo plateado del ganador tendrá una réplica de menor tamaño para el finalista.

Nueve textos inéditos finalistas

De las obras finalistas de este 2026, solo dos las firman autores sin seudónimo: 'La sombra de Isabel', una obra sobre Isabel la Católica firmada por Pedro Regalado Rodríguez, y 'Letraherido', de Pepe M. Carrascosa.

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El resto de obras de la terna final, con seudónimo y títulos provisionales, son 'Alba Naranja', de Tamsilt El Hayani; 'Los Caminantes', de Martín Guerrero; 'Kintsugi o tres almas rotas', de Hugalma de la Sierra; 'La noche de los faroles', de Mencía Salazar; 'Los que faltan', de Luz Ventura; 'El jardín de Lennon', de Jorge Herrero; y 'La mujer desnuda sale a las once', de Bernardo Galeana.

Paloma Sánchez Garnica y Javier Sierra son las nuevas incorporaciones en el jurado, junto a Carmen Posadas, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner y la directora de editorial Planeta, Belén López.

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Gabás desgranó este miércoles a los medios las sinopsis de las obras finalistas y destacó que todas ellas, independientemente de temáticas o contextos históricos, "coinciden en la idea del deseo de la paz, de la necesidad de sanación y del objetivo de conseguir una vida plena".

Inicialmente había diez finalistas pero una obra se descalificó en el último momento al comprobarse que no era inédita.

También en rueda de prensa, el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, quiso sacar pecho horas antes de la 75 edición de los Premios Planeta de la buena acogida entre los lectores de las obras ganadoras a lo largo de los años.

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"Las cifras de difusión del premio nos avalan, hay muchas opiniones sobre la bondad o calidad de un libro pero quien lo avala es el lector y el numero de lectores crece", ha dicho en una rueda de prensa celebrada en el Palau de la Música catalana.

Desde el grupo han cifrado en más de 47 millones de libros vendidos en 74 ediciones del galardón, lo que supone más de 625.000 mil en cada edición.

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"Me siento orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue", subrayó Creuheras, quien también destacó que Planeta cuenta con "grandes nombres de la literatura contemporánea" en su catálogo. EFE