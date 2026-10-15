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Rota (Cádiz) da la bienvenida al sexto destructor del escudo antimisiles de la OTAN

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Rota (Cáiz) 15 oct (EFE).- La base naval de Rota (Cádiz) ha dado este jueves la bienvenida al USS John Basilone, el sexto destructor de la armada estadounidense que se asienta en este enclave para completar el escudo antimisiles de la OTAN.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de EEUU en España, Benjamin León Jr, han presidido en el muelle de la base naval de uso conjunto la ceremonia de bienvenida al destructor, a sus 300 tripulantes y a sus familias, que ahora se unen a los cerca de 6.000 militares, civiles y familiares que forman la comunidad estadounidense que vive y trabaja en Rota.

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El destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke USS John Basilone (DDG-122), que ha trasladado su base desde Mayport, en Florida, a Rota, y el Oscar Austin DDG 79, que llegó el 16 de octubre de 2024, son los dos destructores adicionales que acordaron el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022.

Estos dos buques se unen a los cuatro que llegaron a la base entre 2014 y 2025.

El embajador estadounidense ha destacado que la situación geográfica de Rota, en el cruce entre el Atlántico y el Mediterráneo, "la hace indispensable" para los esfuerzos de EEUU y los aliados de la OTAN por responder rápidamente a cualquier amenaza y desafío, en un escenario que se ha hecho "más complicado".

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Tras dar la bienvenida a la tripulación del John Basilone y a sus familias, ha agradecido a los mandos de la base naval de uso conjunto y a la comunidad de Rota y de la Bahía de Cádiz "la hospitalidad y la amistad" que ha sostenido a la marina de Estados Unidos en ese lugar desde hace más de siete décadas.

Ha subrayado la necesidad de invertir en Defensa para proteger las fronteras y las vidas y ha destacado el trabajo "codo con codo" entre la marina de EEUU y la española.

En una nota de prensa difundida tras asistir a la ceremonia de bienvenida, la ministra de Defensa ha destacado la importancia de la defensa antiaérea en la situación internacional y las buenas relaciones de España y EEUU, tanto bilaterales como en el marco de la OTAN.

"Vivimos momentos muy difíciles, de ahí la importancia de colaborar para trabajar por la paz", ha señalado Robles.

El despliegue del escudo antimisiles "supone un hito para la defensa aérea y la seguridad colectiva de los países aliados, confirma la posición estratégica de España y de la Base Naval de Rota como un pilar fundamental en el dispositivo de seguridad de la Alianza Atlántica", señala el Ministerio.

El USS John Basilone será el buque más avanzado de la Sexta Flota en la base española.

Cada destructor está hermanado con una fragata española, que en esta ocasión será la fragata Numancia. Este hermanamiento incluye contactos semanales entre mandos, ejercicios conjuntos en la mar, adiestramiento con helicópteros MH-60R, actos sociales y protocolarios y servicios de apoyo, como la gestión de las zonas de tiro en el Golfo de Cádiz.

El comandante de la VI Flota, Jeffrey T. Anderson, y el almirante de la Flota Española, José Enrique Delgado, han asistido también a la ceremonia y han destacado el compromiso de ambas marinas con la seguridad.

El USS John Basilone (DDG 122) fue puesto en servicio a finales de 2024 y es un destructor de misiles guiados multimisión capacitado para operaciones de defensa aérea, guerra antisubmarina y guerra antisuperficie.

Su nombre rinde homenaje al sargento primero del Cuerpo de Marines de EEUU John Basilone, que recibió la Medalla de Honor por sus actos en la Batalla de Guadalcanal en 1942 y fue condecorado a título póstumo con la Cruz de la Marina por su valentía en la Batalla de Iwo Jima en 1945. EFE

(foto) (vídeo)

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