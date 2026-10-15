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La portería a cero, asignatura pendiente del Real Madrid

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Madrid, 15 oct (EFE).- El Real Madrid ha empezado la temporada con muchas dificultades para mantener su portería a cero, algo que solo ha conseguido en dos de diez encuentros, pese a que cuenta en la meta con un Thibaut Courtois que sigue al máximo nivel y que ante la Roma volvió a ser diferencial.

En el Olímpico de Roma, el belga realizó la parada del encuentro ya en el minuto cuatro. Dybala disparó desde el lado izquierdo, Courtois despejó de puños y la pelota volvió a quedar suelta dentro del área, donde la recogió Mario Hermoso. El español sacó un disparo ajustado al palo derecho de la portería, y el guardameta completó una estética estirada para rozar la pelota, desviarla y evitar el gol.

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En la primera parte, Courtois fue el segundo jugador que más balones tocó del Real Madrid (41), solo por detrás de Konaté (43). A pesar de su buena actuación, con un papel importante también en la salida de balón, encajó tres goles, para un total de 12 en los primeros 10 encuentros de la temporada, a una media de 1,2 por partido.

Su diagnóstico tras la visita a la Roma fue contundente: "Los errores que hemos cometido nos han costado tres goles. En el caso del primer y segundo gol, hemos perdido el balón fácilmente y ellos nos han marcado en el contragolpe, así que fue nuestro error. Y hemos tenido mala suerte cuando el balón ha salido rechazado y ha entrado. El tercero posiblemente era un penalti a favor y al final acabó en el otro lado".

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El guardameta belga es el único jugador del Real Madrid que ha sido titular en todos los encuentros y no ha sido nunca sustituido. Acumula 36 paradas a 48 disparos a puerta recibidos, un promedio de 3,6 paradas por partido.

El Real Madrid solo ha dejado su portería a cero en dos ocasiones, ante el Málaga (4-0) y ante el Villarreal (1-0), ambas en el Bernabéu. El Elche (2-3), el Atlético de Madrid (2-1) y la Roma (3-4) son los equipos que le han metido al conjunto blanco más de un tanto, todos fuera de casa.

La temporada pasada, a estas alturas de curso, el Madrid llevaba 10 goles encajados, cinco de los cuales habían sido en el derbi contra el Atlético, y cuatro porterías a cero. Además del entrenador, otras cosas han cambiado.

Mourinho apuesta por rotar sistemáticamente a la pareja de laterales, alternando a Cucurella y Dumfries con Trent y Carreras. Ante la Roma y el Atlético de Madrid, los elegidos fueron el campeón del mundo con España y el neerlandés; ante el Elche, en cambio, a Cucurella lo acompañaba Trent.

También son significativas las bajas en la zaga, que obligan a los centrales a acumular minutos, más todavía si tienen que cubrirse en caso de sanción, como sucedió con Huijsen. De los cuatro jugadores lesionados de larga duración en el Real Madrid, tres (Militao, Mendy y Asencio) son defensas. Motivos que se acumulan y preocupan a un Jose Mourinho obsesionado con el equilibrio. EFE

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