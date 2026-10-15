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La huelga en Educación comparte con la vivienda el protagonismo del Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid

08/10/2026 Hemiciclo durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra el primer Pleno desde que el presidente del Gobierno oficializara la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, con la vivienda como principal telón de fondo y también como eje principal en las preguntas de control de la oposición a la presidenta madrileña. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
08/10/2026 Hemiciclo durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra el primer Pleno desde que el presidente del Gobierno oficializara la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, con la vivienda como principal telón de fondo y también como eje principal en las preguntas de control de la oposición a la presidenta madrileña. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La huelga en la Educación pública comparte con la vivienda el protagonismo del Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid en el que se aprobará crear una comisión de estudio sobre el impacto en la Comunidad de la frenada 'ley de nietos'.

Miles de profesores y alumnos se concentraban este miércoles en la Puerta del Sol para reclamar una educación de "calidad" y para exigir las reivindicaciones que han llevado a los sindicatos y asociaciones de padres y madres ha convocar este paro: 600 euros más al mes, bajada de ratios y eliminar el modelo actual de bilingüismo para "frenar la segregación educativa"

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Las acciones reivindicativas comenzaban desde pronto por la mañana con un corte temporal del Paseo de la Castellana y con piquetes en universidades. En estos últimos hubo momentos de tensión que derivaron en cargas policiales criticadas por la izquierda y por los organizadores. Delegación del Gobierno ha pedido una investigación para aclarar lo sucedido.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachaba este miércoles de "política" la huelga y acusaba a los convocantes de no "respetar el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo".

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En este mismo mensaje insistió la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien afirmó que las últimas reivindicaciones de los sindicatos están "fuera de toda lógica y de todo sentido común".

Ella comparecerá este jueves en el Pleno, a petición de Más Madrid, sobre las medidas que plantea activar el Gobierno regional para "responder a las demandas de la comunidad educativa que han llevado a convocar una huelga en la enseñanza pública". En rueda de prensa adelantaba este miércoles su respuesta: "Lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo el acuerdo pactado, negociado y publicado y que está en vigor hasta el 2028 y seguir avanzando en esa carrera profesional que nos han demandado los docentes y que queremos cumplir antes de que acabe el próximo año".

VUELVE LA VIVIENDA

Por otra parte, como pasara desde el desahucio de Maricarmen hace tres semanas, la vivienda vuelve a centrar gran parte del debate. En esta ocasión será objeto de la pregunta de Más Madrid a la presidenta regional en el control --sobre el acceso al alquiler--, pero también de la del PP.

En el caso del Grupo que sostiene al Gobierno autonómico el foco se pondrá en las consecuencias económicas sobre Madrid de los reales decretos-ley que aprobara el Ejecutivo central hace una semana. Estos eran los segundos en un mes, después de que los primeros los tumbara el Congreso, lo que motivó el adelanto electoral. Con la disolución de la Cámara, ahora votará los nuevos la Comisión Permanente, que cuenta con una mayoría distinta en la que el 'sí' de Junts no es imprescindible.

Ayuso advertía la pasada semana de que su Ejecutivo regional acudirá a "todos los instrumentos jurídicos" a su alcance para preservar "la propiedad privada" en el caso de que la Diputación Permanente convalide estos decretos.

En el orden del día figura también una Proposición de Ley (PL) de Más Madrid --que previsiblemente se rechazará por la absoluta del PP-- en la que se plantea prohibir que la Agencia de Vivienda Social (AVS) pueda desahuciar a vulnerables sin "alternativa adecuada"; una Proposición No de Ley (PNL) de los socialistas que pide que todas las viviendas públicas actuales y futuras tengan protección permanente; y una interpelación de Vox sobre la política del Gobierno regional en materia de vivienda.

EL ORDEN DEL DÍA

Estos temas llegarán en un orden del día que comenzará con la sesión de control a Ayuso en la que, además de las preguntas de vivienda de Más Madrid y PP--, Vox preguntará sobre el impacto de la migración en los servicios públicos y PSOE sobre la agenda institucional de la presidenta.

En las preguntas dirigidas a los consejeros, por su parte, se tratarán temas como la desigualdad territorial, la ley del concebido no nacido, las entregas a cuenta, los alumnos extranjeros, la nueva campaña de vacunación contra Covid y gripe o el estado de las infraestructuras culturales.

A continuación llegarán las enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid y PSOE contra el Proyecto de Ley de la Administración Digital e Inteligencia Artificial que tiene como objetivo regular las nuevas tecnologías y el uso de los datos.

Busca, según explicó el Ejecutivo regional, establecer un marco jurídico para "avanzar en la transformación digital de la región" y regular la incorporación de nuevas tecnologías a los servicios públicos "de forma segura y responsable".

COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA 'LEY DE NIETOS'

El siguiente punto del día será la PL de Más Madrid sobre desahucios, a la que seguirá al propuesta del PP de creación de una comisión de Estudio para abordar el impacto de la conocida como 'ley de nietos' en el censo electoral de la Comunidad de Madrid.

El PP de Madrid ha alertado en numerosas ocasiones de que un tercio de los inscritos en el CERA desde octubre de 2022 han sido asignados a la Comunidad de Madrid, un más de 132.000 altas, un "incremento de casi el 40% del voto exterior". Han puesto el foco en que hay municipios como Madarcos o Tres Cantos en los que esta inclusión modifica sustancialmente el censo.

Este lunes El Tribunal Supremo (TS) rechazaba el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' y ha señalado que no podrán votar los nacionalizados por esa vía en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio.

Ya en el tramo final del Pleno tendrá lugar la interpelación de Vox sobre vivienda, la comparecencia de Zarzalejo y las PNL donde, además de la del PSOE sobre vivienda, figura otra del mismo partido en al que piden transformar el Plan Industrial en un "verdadero programa de política industrial productiva, garantizando una programación presupuestaria plurianual suficiente, ejecutable y vinculada a objetivos concretos, con calendario de ejecución, responsables y mecanismos de seguimiento".

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EuropaPress

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