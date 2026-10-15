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El calor tiene las horas contadas: llegan lluvias intensas y un notable descenso térmico

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Madrid, 15 oct (EFE).- España está "a las puertas de un cambio de tiempo importante", que pondrá fin este fin de semana al calor anómalo de los últimos días, ha avanzado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, quien ha pronosticado desde el sábado un episodio de lluvias intensas, sobre todo en el Mediterráneo, y un notable bajón térmico.

Del Campo ha explicado que el sábado se producirá un descenso térmico notable por el norte peninsular, con continuidad el domingo en el este, a lo que se suma la combinación de una dana junto con vientos húmedos llegados del Mediterráneo.

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Esta conjunción provocará un "episodio de lluvias intensas" en el entorno de Baleares y zonas costeras del área mediterránea con acumulados que podrán ser "significativos" en un periodo que abarca desde el sábado por la tarde hasta el lunes, ha añadido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.

Sin embargo, ha reconocido que es una situación "difícil" de concretar las zonas más afectadas por las precipitaciones intensas. La incertidumbre es "elevada", ha incidido Del Campo.

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En cuanto a las temperaturas, durante la jornada del sábado, el paso de un frente junto con la llegada de aire frío en todos los niveles de la troposfera propiciará un acusado descenso de las temperaturas en el norte y centro peninsulares, que podrá ser de hasta 8 a 10 grados con respecto al día anterior.

Las máximas quedarán ese día por debajo de los 20 grados en buena parte del norte, aunque aún se alcanzarán los 30 grados en zonas de Andalucía.

Para el domingo, el acercamiento de una dana procedente del norte de Europa, junto con los vientos húmedos de Levante que soplarán del Mediterráneo, darán lugar a chubascos en amplias zonas de España, sobre todo en litorales y prelitorales mediterráneos y Baleares, con precipitaciones intensas que podrían ser persistentes, haciendo que los acumulados puedan ser "relevantes durante el episodio".

Además, se espera una jornada que se prevé "fría para la época" con más intensidad en zonas del norte y este de la península, donde los valores se situarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal para esta época del año.

Ante esta situación, desde Protección Civil y Emergencias piden extremar precauciones ante lluvias intensas y torrenciales, tormentas súbitas y mantenerse permanentemente informado, a través de medios de comunicación, de las predicciones meteorológicas y del estado de la situación. EFE

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