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El ascensor desplomado en la residencia de Málaga tuvo una última inspección favorable

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Málaga, 15 oct (EFE).- El ascensor desplomado en una residencia de Vélez-Málaga que al caer causó la muerte de dos mayores y heridas a otros cuatro, tuvo una última inspección favorable y fue renovado íntegramente en 2023, según la empresa, que presta ahora apoyo psicológico a los residentes.

Un anciano de 91 años y una de 82 han fallecido en el Hospital comarcal de la Axaquía tras el accidente ocurrido este miércoles y hay cuatro mayores heridos, uno de ellos muy grave, todos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del referido centro sanitario en espera de su evolución.

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Se trata en los seis casos de residentes del centro Seniors, todos mayores de 68 años, según pudo saber EFE.

El ascensor implicado tenía capacidad para 15 personas y, según la documentación de la que dispone el centro, estaba inscrito en el Registro de Aparatos Elevadores (RAE) y había obtenido resultado favorable en la última inspección realizada por un Organismo de Control Autorizado (OCA).

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Por su parte, la Policía Nacional ha informado de que el desplome se ha producido desde la planta 2 a la -1, que mantiene abierta una investigación y que practicaban diligencias en ese sentido agentes de la Policía Judicial y Científica.

Según han indicado a EFE desde la empresa, el sistema de ascensores de la residencia había sido renovado íntegramente en 2023 y la dirección del centro colabora con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

En la residencia se han adoptado medidas específicas para garantizar la seguridad y continuidad de la atención a los demás residentes; la organización de cuidados y de desplazamientos se ha adaptado a la situación y se ha puesto en marcha un dispositivo de apoyo psicológico para acompañar a residentes, sus familias y profesionales del centro.

Los residentes afectados recibieron atención inmediata por parte del personal del centro antes de la intervención de los servicios de emergencia y su traslado al hospital.

La dirección y todo el equipo de la residencia, que han explicado estar profundamente conmocionados y afectados por esta tragedia, han trasladado sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos, así como su apoyo a los residentes heridos y a sus familias.

Han añadido además que la dirección mantiene contacto estrecho con las familias de los residentes heridos y sigue la evolución de su estado de salud

El suceso se produjo sobre las 20:30 horas y la delegada territorial de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía en Málaga, Laura Valle, ha acudido a la residencia este jueves, al igual que representantes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Ante este suceso se movilizaron el servicio de bomberos; varias ambulancias de Vélez-Málaga, el núcleo de Torre del Mar y el vecino municipio de Torrox y la Policía Local.

Esta residencia, que tiene parte de sus plazas concertadas con la Junta andaluza, se dirige a personas dependientes mayores de 65 años que requieren de atención personalizada y cuidados en un centro de este tipo y dispone de 200 plazas. EFE

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