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De Larrea mete diez puntos y Díaz-Graham aporta cinco con los Mavs ante los Pelicans

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Chicago (EE.UU.), 14 oct (EFE).- El español Sergio de Larrea anoto diez puntos y su compatriota Jorge Díaz-Graham sumó cinco este miércoles en la derrota de los Dallas Mavericks por 97-101 ante los New Orleans Pelicans en la pretemporada de la NBA.

De Larrea disputó 30 minutos y 10 segundos, el mayor tiempo de juego de su equipo, y completó su actuación con 4 rebotes, 6 asistencias, 1 robo y 2 tapones.

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El base convirtió 3 de sus 6 tiros de campo, incluidos 2 de sus 3 intentos desde la línea de 3 puntos, y acertó sus 2 tiros libres.

Díaz-Graham jugó 12 minutos y 20 segundos, con 5 puntos, 3 rebotes y una asistencia. Anotó uno de sus 5 lanzamientos de campo, falló sus 3 triples y convirtió 3 de 6 tiros libres.

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Díaz-Graham, ala-pívot de 23 años y 2,11 metros, se incorporó a los Mavericks el 13 de octubre con un contrato Exhibit 10, un acuerdo de una temporada por el salario mínimo y sin dinero garantizado que puede convertirse en un contrato de dos vías para alternarse entre la NBA y la G League.

Tobi Lawal y John Poulakidas encabezaron la anotación de Dallas con 16 puntos cada uno, seguidos por Seth Lundy, con 13. Los Mavericks terminaron con un 35,7% de acierto en tiros de campo y un 20,4% en triples, con 10 canastas en sus 49 intentos desde esa distancia.

Santi Aldama no jugó y figuró como inactivo. EFE

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