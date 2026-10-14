Rocasa Gran Canaria-Bera Bera y Oldenburg-Málaga en la tercera ronda de clasificación

Guardar

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- El Rocasa Gran Canaria y el Super Amara Bera Bera se enfrentarán en la tercera ronda de clasificación de la Liga Europea femenina de balonmano, según el sorteo celebrado este miércoles, que deparó también el enfrentamiento del Málaga Costa del Sol ante el Oldenburg alemán.

Los encuentros se disputarán los días 7/8 y 14/15 de noviembre.

PUBLICIDAD

En la segunda ronda de clasificación el Rocasa Gran Canaria eliminó al Brühl, mientras que el Bera Bera y el Costa del Sol quedaron exentos y pasaron directamente a la tercera.

Los doce ganadores pasarán a la fase de grupos, para la que ya están clasificados como cabezas de serie el vigente campeón, el Bourgogne Dijon, el Thüringen, el Ikast y el DVSC Skyline. Comenzará el 9 de enero y acabará el 21 de febrero y pasarán a cuartos ocho equipos.

PUBLICIDAD

- Emparejamientos de la 3ª ronda de clasificación:

Zaglebie Lubin (POL) - Tertnes Bergen (NOR)

St Amand-Porte du Hainaut (FRA) - Larvik (NOR)

Benfica (POR) - Hazena Kynzvart (CZE)

Naisa Nis (SRB) - Viborg (DEN)

Rocasa Gran Canaria (ESP) - Super Amara Bera Bera (ESP)

Molde Elite (NOR) - Dunarea Braila (RUM)

Oldenburg (GER) - Málaga Costa del Sol (ESP)

Ramnicu Valcea (RUM) - El-Volt Lublin (POL)

Chambray Touraine (FRA) - Corona Brasov (RUM)

Lokomotiva Zagreb (CRO) - Boden (SWE)

Esztergom (HUN) - Banik Most (CZE)

Bensheim/Auerbach Flames (GER) - Sävehof (SWE)

EFE

jap/apa