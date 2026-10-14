Espana agencias

Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- Podemos está abierto a pactar con los partidos que integran por el momento la coalición Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes), pero sin renunciar al liderazgo de Irene Montero, ya que los morados aseguran que su candidata y Gabriel Rufián son "el mejor tándem" electoral.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este miércoles en una entrevista en TVE que están dispuestos a hablar con los partidos de Frente Amplio para acordar candidaturas de unidad en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque ha dejado claro que su apuesta para la Presidencia del Gobierno es Irene Montero.

PUBLICIDAD

"Es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero. Entonces yo creo que es el mejor tándem para dar la pelea, de verdad lo creo y confío en ello. Por supuesto, abiertas a dialogar con todo el mundo", ha señalado.

De esta forma ha respondido cuando le han preguntado si en Podemos estarían dispuestos a que Montero no fuera cabeza de lista para poder llegar a un pacto con los partidos de Frente Amplio.

PUBLICIDAD

Todo ello después de que la persona designada como candidata por esta coalición, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya dicho que ella estaría dispuesta a ceder con tal de llegar a un acuerdo con Podemos.

Belarra ha asegurado que en Podemos siguen trabajando para lograr una candidatura que sea "lo más amplia y fuerte" posible, para que no se pierda "ni un solo voto de izquierdas".

Sin embargo, ha primado en todo momento el tándem Montero-Rufián, después del acuerdo alcanzado entre los morados y ERC para colaborar en Cataluña y para que los candidatos de ambos partidos hagan campaña juntos en el resto del territorio.

"Si hay una alternativa mejor, escuchamos todas las propuestas. Pero estamos cien por cien convencidas de que ese tándem, Gabriel Rufián e Irene Montero, es lo que nos estaba pidiendo todo el mundo", ha afirmado.

Por otro lado, ha reconocido que hay "un foco muy importante" con las candidaturas de Madrid y Barcelona, pero ha señalado que hay "muchísimas circunstancias particulares con fuerzas soberanistas" en otros territorios como la Comunidad Valenciana, Baleares o Canarias, y ha asegurado que en todos los casos están dispuestos a pactar.

"Nuestra mano está tendida a todo el mundo: a las organizaciones que componen el Frente Amplio y también a muchas otras que son fuerzas soberanistas de los territorios con las que creemos que también hay que poner en común y poner en el centro lo que nos une y no lo que nos separa", ha declarado, en alusión a partidos como Compromís o la Chunta. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

La Fragata Santa María lidera la operación Atalanta tras superar su avería que la apartó del seguimiento a los buques militares de Marruecos

El 30 de julio, la Armada movilizó los buques ‘Rayo’, ‘Victoria’ y ‘Navarra’ para interceptar incursiones navales marroquíes en plena crisis de Ceuta

La Fragata Santa María lidera la operación Atalanta tras superar su avería que la apartó del seguimiento a los buques militares de Marruecos

Receta de arroz meloso de secreto ibérico y setas, una comida fácil para sorprender

Para conseguir una textura cremosa, el arroz se cocina lentamente, absorbiendo los sabores del caldo de carne y del secreto ibérico, una carne tierna y jugosa que se deshace en la boca

Receta de arroz meloso de secreto ibérico y setas, una comida fácil para sorprender

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Casi la mitad de los docentes madrileños secundan la huelga por la educación pública, marcada por las cargas en la Universidad Complutense

La Delegación de Gobierno ha pedido una “investigación urgente” y la Comunidad de Madrid lamenta estos “incidentes aislados”

Casi la mitad de los docentes madrileños secundan la huelga por la educación pública, marcada por las cargas en la Universidad Complutense
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Imbroda entrega al Rey la Llave de Oro de Melilla y reclama al Gobierno respuestas “más contundentes”: “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”

Quién es Sergi Vélez, la pareja de la portavoz del PSOE: tiene decenas de pisos en España y empresas en latinoamérica

El Supremo rechaza el último intento de Ábalos y Koldo para librarse de sus condenas y deja en manos del Constitucional la posibilidad de revisar sus quejas

ECONOMÍA

La Seguridad Social concede una pensión vitalicia a hijos solteros mayores de 45 años que cuidaron a sus padres antes de morir

La Seguridad Social concede una pensión vitalicia a hijos solteros mayores de 45 años que cuidaron a sus padres antes de morir

El índice para actualizar los alquileres toca su máximo el mes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol: tu casero puede subirte hasta un 2,54%

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions