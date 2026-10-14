Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

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Madrid, 14 oct (EFE).- Podemos está abierto a pactar con los partidos que integran por el momento la coalición Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes), pero sin renunciar al liderazgo de Irene Montero, ya que los morados aseguran que su candidata y Gabriel Rufián son "el mejor tándem" electoral.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este miércoles en una entrevista en TVE que están dispuestos a hablar con los partidos de Frente Amplio para acordar candidaturas de unidad en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque ha dejado claro que su apuesta para la Presidencia del Gobierno es Irene Montero.

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"Es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero. Entonces yo creo que es el mejor tándem para dar la pelea, de verdad lo creo y confío en ello. Por supuesto, abiertas a dialogar con todo el mundo", ha señalado.

De esta forma ha respondido cuando le han preguntado si en Podemos estarían dispuestos a que Montero no fuera cabeza de lista para poder llegar a un pacto con los partidos de Frente Amplio.

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Todo ello después de que la persona designada como candidata por esta coalición, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya dicho que ella estaría dispuesta a ceder con tal de llegar a un acuerdo con Podemos.

Belarra ha asegurado que en Podemos siguen trabajando para lograr una candidatura que sea "lo más amplia y fuerte" posible, para que no se pierda "ni un solo voto de izquierdas".

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Sin embargo, ha primado en todo momento el tándem Montero-Rufián, después del acuerdo alcanzado entre los morados y ERC para colaborar en Cataluña y para que los candidatos de ambos partidos hagan campaña juntos en el resto del territorio.

"Si hay una alternativa mejor, escuchamos todas las propuestas. Pero estamos cien por cien convencidas de que ese tándem, Gabriel Rufián e Irene Montero, es lo que nos estaba pidiendo todo el mundo", ha afirmado.

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Por otro lado, ha reconocido que hay "un foco muy importante" con las candidaturas de Madrid y Barcelona, pero ha señalado que hay "muchísimas circunstancias particulares con fuerzas soberanistas" en otros territorios como la Comunidad Valenciana, Baleares o Canarias, y ha asegurado que en todos los casos están dispuestos a pactar.

"Nuestra mano está tendida a todo el mundo: a las organizaciones que componen el Frente Amplio y también a muchas otras que son fuerzas soberanistas de los territorios con las que creemos que también hay que poner en común y poner en el centro lo que nos une y no lo que nos separa", ha declarado, en alusión a partidos como Compromís o la Chunta. EFE

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