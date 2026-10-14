Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

El precio del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

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Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este jueves 15 de octubre.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Tarifa de la luz

La energía eléctrica tendrá una tarifa media en territorio español de 193.11 euros por megavatio hora para este jueves, según los datos del OMIE.

El gestor europeo publicó que la tarifa más elevado del servicio eléctrico alcanzará los 287.73 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio mínimo de la luz en territorio español será de 68.24 euros por megavatio hora.

La tarifa del servicio eléctrico cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este jueves 15 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 223.72 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 214.96 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 207.68 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 202.03 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.74 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 206.23 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 222.44 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 245.83 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 261.14 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 227.86 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 187.06 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 113.4 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.27 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 68.24 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 76.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.08 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 117.15 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 182.25 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 235.43 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 277.19 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 287.73 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 248.47 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 232.3 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 225.37 euros por megavatio hora.