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Margarita Robles será la número dos de la lista del PSOE por Madrid tras Pedro Sánchez

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Madrid, 14 oct (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la número dos de la lista del PSOE por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre, candidatura que encabezará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han informado a EFE fuentes socialistas. EFE

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